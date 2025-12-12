Η διοργανώτρια εταιρεία με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι αφαιρεί τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι από την περιοδεία, εξηγώντας τους λόγους αυτής της απόφασης.

Το μουσικό έργο του Μάνου Χατζιδάκι αφαιρείται και επίσημα από την παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Οι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις του πλανήτη θα είναι αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη.

Θυμίζουμε ότι ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είχε δηλώσει ότι δεν είχε δώσει την έγκρισή του για να χρησιμοποιηθεί η μουσική του πατέρα του στην περιοδεία, κάνοντας γνωστό ότι είχε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Τώρα, η παραγωγός εταιρεία GTP Touring Ltd, ανακοινώνει ότι αποσύρει τη μουσική του Χατζιδάκι από το πρόγραμμα της περιοδείας, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

«Το Hellenic Music Ensemble δεν θα παρουσιάσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια παράσταση αντάξια της σημαντικής του συνεισφοράς στη Μουσική.



Η GTP Touring Ltd, παραγωγός της περιοδείας, βρισκόταν σε νόμιμη θέση να εκτελέσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, εκτός Ελλάδας. Δεν χρειαζόταν έγκριση από το Ίδρυμα και για αυτόν τον λόγο δεν τη ζητήσαμε. Η νομική μας θέση επιβεβαιώθηκε από τους κορυφαίους νομικούς ειδικούς στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αντίθεση με τη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, δεν ζητήσαμε άδεια για να ερμηνεύσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Το Ίδρυμα δεν μας απαγόρευσε να εκτελέσουμε τη μουσική του Χατζιδάκι στην συναυλία μας με νομικά δεσμευτικό τρόπο και άμεση ισχύ.



Ο Μουσικός Διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος, μοιράστηκε με το Ίδρυμα τα σχέδιά μας για την παγκόσμια περιοδεία συναυλιών και ρώτησε αν επιθυμούσαν να συνεργαστούν δημιουργικά μαζί μας. Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν "δεν υπάρχει καμία πρότασή σας που να μας ενδιαφέρει". Αυτό είναι γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη.

Είναι επίσης γεγονός, καταγεγραμμένο εγγράφως και όχι άποψη, ότι δεν υπήρχε νομική οδός για να μας εμποδίσει το Ίδρυμα να τιμήσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια πρώτης τάξεως περιοδεία συναυλιών.



Αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει κάποιες αμφισβητούμενες ενέργειες να συμβαίνουν "παρασκηνιακά". Αυτό περιλαμβάνει - στις 25 Νοεμβρίου 2025 - την αδειοδότηση για δημόσιες εκτελέσεις του καταλόγου του Μάνου Χατζιδάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.



Οι διεθνώς αποδεκτοί κανόνες υπαγορεύουν ότι μια τέτοια κίνηση δικαιωμάτων έχει περίοδο προειδοποίησης τριών μηνών (τουλάχιστον). Αυτό επιτρέπει να πραγματοποιηθεί μια προγραμματισμένη συναυλία και να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης. Αυτή η περίοδος προειδοποίησης θα έληγε το βράδυ της τελευταίας μας συναυλίας στη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντάς μας έτσι να ερμηνεύσουμε την προγραμματισμένη λίστα τραγουδιών, ενώ σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλουμε πλήρως όλα τα δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο μέσω των σχετικών CMO και PRO σε κάθε χώρα.



Τα δικαιώματα και οι κανόνες γίνονται γενικά αποδεκτά ως πλαίσια που επιτρέπουν στις εταιρείες να παράγουν παραστάσεις με ασφάλεια, ενεργώντας καλή τη πίστει.



Δυστυχώς, πριν από δύο ημέρες ανακάλυψα ότι οι κανόνες έχουν παρακαμφθεί σε μια απελπισμένη προσπάθεια να "κερδίσουν" την αντιπαράθεση μεταξύ της GTP Touring Ltd και του Ιδρύματος, από την πλευρά της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν τα δικαιώματα και οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν αξιόπιστοι, είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία.

Όλοι οι πολεμιστές του πληκτρολογίου που προσέβαλαν αγενώς και χωρίς σεβασμό τους τραγουδιστές μας, αμφισβήτησαν την ηθική μας, ενώ έκαναν μεγαλόστομες ηθικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους ήταν η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην παρουσιαστεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του.



Συνεχίζουμε το σόου...

Εκ μέρους της GTP Touring Ltd

Michel Boersma

CEO / Executive Producer»

Σημειώνεται, ότι η Νατάσσα Μποφίλιου, σε πρόσφατη ανάρτησή της είχε ανεβάσει μια νέα αφίσα της παγκόσμιας περιοδείας, από την οποία είχαν αφαιρεθεί τα ονόματα των Θεοδωράκη - Χατζιδάκι, ενώ ο τίτλος που αναφερόταν ήταν «The Music of Greece - World Tour 2026».