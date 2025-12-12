Η Ελλάδα επωφελείται και από τη γενικότερη άνοδο της παραγωγής ελιάς στην Ευρώπη με την τιμή παραγωγού του ελαιολάδου να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση άνω του 120% σε σύγκριση με το 2015.

Σημαντικό αποτύπωμα διατηρεί ο αγροδιατροφικός τομέας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την ευρωπαϊκή αλυσίδα τροφίμων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η γεωργία έχει ιδιαίτερα αυξημένο ειδικό βάρος, καθώς η προστιθέμενη αξία του αγροτικού κλάδου αντιστοιχούσε το 2024 στο 3,2% του ΑΕΠ, ποσοστό από τα υψηλότερα στην ΕΕ και σαφώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,2%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία της χώρας στην κτηνοτροφία και ειδικά στην αιγοπροβατοτροφία. Η Ελλάδα παρήγαγε το 2024 το 11,5% του συνόλου του πρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μετά την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, γεγονός που επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του κλάδου για την εγχώρια αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, η χώρα διατηρεί πρωταγωνιστική θέση στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, καθώς το 2024 παρέδωσε στα τυροκομεία περίπου 731 χιλιάδες τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής της ΕΕ και στηρίζει άμεσα την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων με ισχυρή εξαγωγική δυναμική.

Στον τομέα των καλλιεργειών, η Ελλάδα επωφελείται και από τη γενικότερη άνοδο της παραγωγής ελιάς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με την τιμή παραγωγού του ελαιολάδου να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση άνω του 120% σε σύγκριση με το 2015, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα το εισόδημα των παραγωγών αλλά και τις τιμές για τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία αναδεικνύουν και τις προκλήσεις του κλάδου, καθώς η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού παραμένει έντονη, με μεγάλο ποσοστό νέων διαχειριστών εκμεταλλεύσεων να είναι άνω των 40 ετών, ενώ η απασχόληση στη γεωργία συνεχίζει να μειώνεται. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ και η ισχυρή θέση της Ελλάδας σε εξειδικευμένα προϊόντα δείχνουν ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.