Η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις διαρθρωτικές επιχειρηματικές στατιστικές του 2024, αποκαλύπτοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των εταιρειών στην ΕΕ, εξακολουθούν να κυριαρχούν στον οικονομικό χάρτη της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 33,5 εκατομμυρίων επιχειρήσεων που απασχολούν 164,2 εκατομμύρια εργαζομένους και καταγράφουν καθαρό κύκλο εργασιών 38,7 τρισ. ευρώ, οι μεγάλες εταιρείες —περισσότεροι από 249 εργαζόμενοι— αντιστοιχούν μόλις στο 0,2% του συνόλου (55.000 επιχειρήσεις). Παρ’ όλα αυτά, παράγουν πάνω από το μισό (51,3%) του καθαρού κύκλου εργασιών, δηλαδή 19,9 τρισ. ευρώ, και απασχολούν το 36,3% των εργαζομένων στην επιχειρηματική οικονομία, που μεταφράζεται σε 59,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50 έως 249 άτομα, αποτελούν το 0,8% του επιχειρηματικού ιστού της ΕΕ (251.000 επιχειρήσεις). Απασχολούν το 15,2% του εργατικού δυναμικού (24,9 εκατ.) και συνεισφέρουν στο 17,2% του καθαρού κύκλου εργασιών με 6,6 τρισ. ευρώ. Συντριπτική πλειονότητα, ωστόσο, παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με μερίδιο 99% (33,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις) απασχολούν σχεδόν τους μισούς εργαζομένους (80 εκατ., 48,5%) και παράγουν κύκλο εργασιών 12,2 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 31,5% του συνολικού.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται ανά κλάδο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. Ο κλάδος των υπηρεσιών διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, με κύκλο εργασιών 12,6 τρισ. ευρώ —το 32,6% του συνόλου— και 21,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ο κλάδος αυτός συγκεντρώνει επίσης πάνω από τους μισούς εργαζομένους της επιχειρηματικής οικονομίας, με 86,5 εκατομμύρια απασχολούμενους.

Η βιομηχανία, παρότι αντιπροσωπεύει μόλις το 7,3% των επιχειρήσεων (2,5 εκατ.), καταγράφει σχεδόν αντίστοιχο κύκλο εργασιών με τις υπηρεσίες (31,7% ή 12,3 τρισ. ευρώ). Στον κλάδο εργάζονται 33,6 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το ένα πέμπτο του εργατικού δυναμικού. Ο τομέας του εμπορίου καταγράφει κύκλο εργασιών 11,5 τρισ. ευρώ (29,7%) και απασχολεί 30,1 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ αντιστοιχεί στο 17,2% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα, αν και περιλαμβάνει 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις (12,1%), παράγει σημαντικά μικρότερο κύκλο εργασιών, μόλις 2,3 τρισ. ευρώ (6%), απασχολώντας 14 εκατομμύρια εργαζομένους, ποσοστό 8,5% του συνόλου.