Ο Stan κυκλοφορεί το νέο του live album, με 16 τραγούδια – επιτυχίες.

O μοναδικός Stan Αντιπαριώτης κυκλοφορεί το απόλυτο live album με 16 τεράστιες επιτυχίες του. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός έχει τον τρόπο να παρασύρει και με το «One Night Stan» ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη.

Το πρώτο live album του, που έρχεται μέσα από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες, έχει σκοπό να μας διασκεδάσει, να μας ταξιδέψει, να μας μεταφέρει την ανεξάντλητη μουσική ενέργεια του Stan, και να μας συντροφεύσει με 16 διαχρονικά hits του ταλαντούχου pop star.

Το εν λόγω live album ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο event του «Πέφτει η Νύχτα με Ρυθμό», όπου είχε πραγματοποιήσει μια καθηλωτική εμφάνιση. Μετά την κυκλοφορία του «Κράτα», του πρόσφατου hit single του, ο χαρισματικός τραγουδιστής συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα και να μας προσφέρει απλόχερα τη μουσική του.

{https://www.tiktok.com/@stan_antipariotis/video/7579948775171525910}

Οι συντελεστές: Πιάνο και πλήκτρα, Βασίλης Θεοδωρακογλου, Μπουζούκι, Βελισάριος Τσακνάκης, Κιθάρα, Χρήστος Πικριδάς, Μπάσο, Θανάσης Χόνδρος, Ντραμς, Φώτης Γιαννόπουλος, Κρουστά, Κώστας Κωνσταντινίδης, Σαξόφωνο, Φοίβος Μπόζας Τ, Τρομπέτα, Κώστας Σαϊβανίδης, Βιολί, Μιχάλης Τζιχάν, Ηχοληψία, Λάμπρος Κριτσιμάς

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://stan.lnk.to/OneNightStan