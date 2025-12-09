Η ισπανίδα influencer που δίνει μαθήματα ζωής και δεν χάνει μέρα από το γυμναστήριο.

Η ισπανίδα influencer, που ζει για περισσότερα από 100 χρόνια, μοιράζεται μικρές συμβουλές που την οδήγησαν στο να σηκώνει βάρη καθημερινά και να μην χάνει μέρα από το γυμναστήριό της.

Ο λόγος λοιπόν για την κυρία Ινιάξ Σιλάσα, η οποία έχει φτάσει τα 101 έτη της και συνεχίζει να αγωνίζεται στη ζωή της, διατηρώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης, γυμναστηρίου και διατροφής, ενώ μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητά της και τις ώρες που προπονείται.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η υπεραιωνόβια influencer, έχει περάσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει παλέψει με τον καρκίνο του μαστού και ξεπέρασε δύο κατάγματα ισχύου, έχει υποστεί εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς και έχει νοσηλευτεί λόγω covid, ωστόσο τίποτα από όλα αυτά δεν την σταματούν από το να χαίρεται κάθε λεπτό από τη ζωή της.

Ξεκίνησε την εντατική γυμναστική σε ηλικία 94 ετών και έκτοτε δεν έχει αφήσει μέρα να πάει χαμένη, ενώ «σαρώνει» στα μέσα κοινωνική δικτύωσης με συνολικά 130.000 ακόλουθους τόσο στο Instagram όσο και στο TikTok.

Η ίδια λοιπόν, παρά το γήρας, αποδεικνύει πως η ηλικία είναι ένας αριθμός και μοιράζεται ορισμένες συμβουλές μακροζωϊας, τονίζοντας την καταλυτική σημασία που έχει η γυμναστική στην ζωή των ανθρώπων.

«Ξεκίνησα στα 94 μου χρόνια τη γυμναστική και πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Πάω περίπου δύο ώρες (στο γυμναστήριο) και αυξάνεται η όρεξη, ενώ γνωστικά η άσκηση είναι μεγάλος σύμμαχος για την υγεία. Κι έτσι κάθε μέρα, πραγματικά, είναι δύο ώρες πολύ καλά αξιοποιημένες», αναφέρει μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής μέσω του αποκλειστικού αποσπάσματος.

Όσον αφορά τη διατροφή της δηλώνει: «Πολλά φρούτα, λαχανικά και κρέας, όχι επεξεργασμένα, απλές τροφές».

Κλείνοντας μάλιστα, έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα στους τηλεθεατές: «Να γυμνάζονται, να κινούνται, για να μπορούν να ζουν με υγεία και χαρά και επιπλέον, καλλιεργούνται και οι κοινωνικές σχέσεις. Εγώ τουλάχιστον, δεν σκοπεύω να το αφήσω όσο ο Θεός μου δίνει υγεία…», τονίζει η 101 ετών influencer.