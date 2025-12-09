Η συνέντευξη που έδωσε στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Η Ελένη Φουρέιρα δεν συνηθίζει να μιλά συχνά για την προσωπική της ζωή.

Όμως στην πρόσφατη, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο επεισόδιο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της περισσότερο από ποτέ. Ένα μικρό απόσπασμα της συζήτησης κυκλοφόρησε το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, αφού η Ελένη Φουρέιρα μίλησε τόσο για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα όσο και για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε ψυχολογικά.

Με τη χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως στο ξεκίνημα της καριέρας της ένιωθε μεγάλη πίεση. Προσπαθούσε να αποδείξει τον εαυτό της συνεχώς, να σταθεί σε έναν χώρο απαιτητικό και συχνά σκληρό, και να κάνει κάθε βήμα με προσοχή. Αυτή η ένταση, όπως είπε, την οδήγησε σε μια «μίνι κατάθλιψη», μια περίοδο που ένιωθε πως χάνει τον εαυτό της, παρά τις επιτυχίες που έρχονταν η μία μετά την άλλη.

