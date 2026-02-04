Ελένη Φουρέιρα - «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»

Η Ελένη Φουρέιρα χαρίζει ακόμα μία ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία και ορίζει τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή με το music video του hit «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι».

Το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» έρχεται στις οθόνες μας συνδυάζοντας σύγχρονη ματιά, Hollywood disco glam και ανεπιτήδευτη διάθεση, που «απογειώνονται» από την ξεχωριστή αισθητική και ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα και την ιδιαίτερη κινηματογράφηση.

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας.

{https://www.youtube.com/watch?v=SvMISP5Hf5E}

Το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» είναι το νέο τραγούδι - πρόταση από το επιτυχημένο album «Hybrid» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από την Panik Records και έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του mega hit «Alleluia». Ήδη, το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» είναι χρυσό σε πωλήσεις με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και ένα από τα πιο viral τραγούδια στο TikTok με πάνω από 6.000 video creations, ενώ έγινε no1 και εξώφυλλο στη δημοφιλή playlist Hot Hits του Spotify.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει τα συναρπαστικά hybrid live shows της κάθε Σάββατο στο «Lohan» που έχουν γίνει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

Xορηγοί του music video είναι το N1 Casino και το efood, η #1 υπηρεσία διανομής στην Ελλάδα.

Βρείτε το album «Hybrid» στις streaming υπηρεσίες.