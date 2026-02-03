«Έκανα μια συναυλία στην Αθήνα - Δεν έπρεπε να το κάνω».

Μια εφ’ όλης της ύλης και ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Φουρέιρα στο διαδικτυακό vidcast του Ρυθμός 9.49, που παρουσιάζει η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η εκρηκτική pop star μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του γιου της, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε αρχικά στη σωματική και ψυχολογική της κατάσταση μετά την εγκυμοσύνη, παραδεχόμενη ότι η επιστροφή στις αντοχές της δεν ήταν άμεση.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr