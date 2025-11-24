Η Ελένη Φουρέιρα σε μία άκρως εντυπωσιακή πρεμιέρα.

Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τα hybrid shows της στο «Lohan» δείχνοντας από την πρεμιέρα κιόλας ότι τα πιο ξεχωριστά Σάββατα έχουν την υπογραφή της.

Η κορυφαία pop star, που ποτέ δεν επαναπαύεται και πάντα θέλει να προσφέρει κάτι καινούργιο και μοντέρνο καλλιτεχνικά, πρωταγωνιστεί με ένα συναρπαστικό live show στη σκηνή ενός από τα πιο μεγάλα clubs της Αθήνας.

Τα super επιτυχημένα τραγούδια της, νέα κομμάτια από το album «Hybrid» που κυκλοφορεί από την Panik Records και μοναδικά mashups, «ντύνονται» με μια εντυπωσιακή performance, δυναμικές χορογραφίες και «μαγικά» οπτικά εφέ, σ’ έναν χώρο διαμορφωμένο όπως τα κινηματογραφικά installations.

Μαζί της οι επιτυχημένοι DJs και παραγωγοί Playmen.

Τα hybrid Saturdays της Ελένης Φουρέιρα στο «Lohan», που ήδη έγιναν talk of the town, ήρθαν να δώσουν στο κοινό μια εμπειρία διασκέδασης αλλιώτικη από τις άλλες.