Τρίμηνη αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας στην 36χρονη που έπεσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών και τρίμηνη αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου της, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο η 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, η οποία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

«Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο», είπε στην απολογία της η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία ζήτησε συγγνώμη για ό,τι έγινε, ισχυριζόμενη πως είχε πιει μόνο ένα ποτό.

«Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό», της απάντησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, αναφερόμενη στα αποτελέσματα του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η κατηγορουμένη, που έδειξαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 0,78 mg/l και 0,83 mg/l.

«Δεν ένιωθα μεθυσμένη - Ήμουν νηστική»

Η τραγουδίστρια, η οποία κρίθηκε ένοχη για δυο πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υποστήριξε πως εκείνο το βράδυ είχε πάει για ποτό με την παρέα της στο Κολωνάκι, αλλά δεν ένιωθε μεθυσμένη. Αντίθετα, αισθανόταν, όπως είπε, καλά όταν μπήκε στο αυτοκίνητο της για να επιστρέψει στο σπίτι της. «Ήμουν νηστική», ανέφερε, αλλά δεν έπεισε την πρόεδρο, που της είπε πως το φαγητό δεν επηρεάζει τις τιμές του αλκοόλ στο αίμα της.

Η κατηγορούμενη τραγουδίστρια ισχυρίστηκε πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός της εξαιτίας δυνατού πόνου που ένιωσε αρχικά στο στομάχι της. Δήλωσε ωστόσο πρόθυμη να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των ΙΧ στα οποία προκάλεσε βλάβη και πως ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Η ποινή που της επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει η τραγουδίστρια περίπου 12.000 ευρώ.