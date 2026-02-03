Η Ουκρανία και οι δυτικοί εταίροι της έχουν συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη ρωσική παραβίαση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός θα ενεργοποιούσε συντονισμένη διπλωματική και στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τους δυτικούς εταίρους της ότι τυχόν επίμονες ρωσικές παραβιάσεις μιας μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα ενεργοποιούσαν μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times - που επικαλείται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις - το σχέδιο συζητήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη Ρωσία.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι Financial Times.

Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα προκαλούσε αντίδραση εντός 24 ωρών, ξεκινώντας με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με δράση του ουκρανικού στρατού για την αναχαίτιση της παράβασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχίζονταν πέραν αυτού, το σχέδιο προβλέπει δεύτερη φάση παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», στην οποία περιλαμβάνονται πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ρεπορτάζ προσέθετε ότι, σε περίπτωση διευρυμένης επίθεσης, θα ενεργοποιούνταν, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, μια συντονισμένη αντίδραση από δύναμη υποστηριζόμενη από τη Δύση, στην οποία θα ενσωματωνόταν και ο αμερικανικός στρατός.