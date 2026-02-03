Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει πως θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο που αναμένεται να ανοίξει, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτής της αναθεωρητικής ευκαιρίας.

Με το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού ξεκίνησε, όπως αναμενόταν, η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης.

Μεταξύ των ζητημάτων που αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, ένα θέμα που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι πολιτικές συνθήκες εμφανίζονται πλέον ώριμες για την αναθεώρηση του σχετικού συνταγματικού άρθρου, καθώς πρόκειται για πάγιο αίτημα που τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί με αυξημένη ένταση.

Όπως επισημαίνεται, η ένταξη του ζητήματος στην ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης σηματοδοτεί τη μετατόπιση του θέματος στο επίπεδο του θεσμικού διαλόγου.

Η Ένωση δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία που αναμένεται να ανοίξει, επιδιώκοντας οι αλλαγές που θα προταθούν να είναι ουσιαστικές και να ενισχύουν τις θεσμικές εγγυήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε άλλα πεδία, όπως η απαγόρευση διορισμού αφυπηρετούντων δικαστικών λειτουργών σε θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, με στόχο τη σαφέστερη κατοχύρωση της διάκρισης των λειτουργιών.