Με ποιους δίνει τη «μάχη του Συντάγματος» η ΝΔ.

Με το δίδυμο Θ. Ρουσσόπουλου – Ευρ. Στυλιανίδη προσανατολίζεται η Ν.Δ. να δώσει την μάχη της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Με τον μόλις αφιχθέντα στην Ελλάδα Θ. Ρουσσόπουλο να αναλαμβάνει Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής που αναμένεται να συγκροτηθεί στη βουλή και τον Ευριπίδη Στυλιανίδη (ήταν Πρόεδρος στην προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση) να αναλαμβάνει τον νευραλγικό ρόλο του εισηγητή εκ μέρους της Ν.Δ.

Χθες, πάντως, από την Κομοτηνή ο βουλευτής Ροδόπης κατέθεσε πρόταση και για την Συνταγματική κατοχύρωση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Λ.Ι.