Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Δημοτικό το σχολικό έτος 2026-2027.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την απόφαση που καθορίζει τα ωράρια αποχώρησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής:

14:55, με το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

15:50, με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, 17:30, με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.

Όπως ορίζεται αναλυτικά «Για το σχολικό έτος 2026-2027, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».

Δείτε την εγκύκλιο εδώ