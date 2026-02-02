Η λίστα με τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι επίσημες ανακοινώσεις.

Kλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου με τους μαθητές στη Νέα Καλλικράτεια του Δήμος Νέας Προποντίδας να απολαμβάνουν μια μονοήμερη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου αποφασίστηκε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση τα σχολεία στη Νέα Καλλικράτεια θα είναι κλειστά λόγω διακοπής υδροδότησης. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε «σας ενημερώνουμε ότι στη Νέα Καλλικράτεια, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από το πρωί έως αργά το απόγευμα, λόγω απαραίτητου καθαρισμού των δεξαμενών ύδρευσης. Λόγω της διακοπής, θα παραμείνουν κλειστά τα ακόλουθα:

Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός,

Το ΚΗΦΗ,

Τα ΚΔΑΠ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας

{https://www.facebook.com/dimosneaspropontidas/posts/pfbid0voQXLdgkDqbkuKY7KZ3CSgFnvhYN9HzjTrRdMrfqm2bjuEv4VGssdEP4HyiKq5uMl}

Βόλος: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στη Νέα Ιωνία

Με ανακοίνωση του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Magnesianews.gr κλειστά θα παραμείνουν αύριο το Πειραματικό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, το 1ο Πειραματικό Λύκειο Νέας Ιωνίας και το 2ο Γυμνάσιο λόγω προγραμματισμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης στην περιοχή