«Βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν» φανέρωσε ο ηθοποιός.

Για τη στιγμή που βρέθηκε στο απόλυτο μηδέν και ζήτησε τη βοήθεια του Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε ο Άρης Λεμπεσόπουλος, εξηγώντας πως του είπε να του δώσει έναν οποιονδήποτε ρόλο, διότι ήταν σε ανάγκη.

Ο ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου πως λόγω των παιδιών του και των υποχρεώσεων που προέκυπταν στη ζωή του λόγω αυτών, τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη και του ζήτησε δουλειά, με εκείνον να ανταποκρίνεται άμεσα και να του δίνει δύο ρόλους.

Ο Άρης Λεμπεσόπουλος είπε αναλυτικά για τη συζήτησή του με τον Σωτήρη Τσαφούλια: «Πρόσφατα χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν, έχοντας υποχρεώσεις και παιδιά. Πρώτη φορά, ναι, ζήτησα οτιδήποτε από τον αγαπημένο Σωτήρη Τσαφούλια που είχαμε συναντηθεί θεατρικά. "Ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη" του είπα και ανταποκρίθηκε σε λίγα λεπτά. Σε δυο μέτωπα. Ένα θεατρικό και ένα τηλεοπτικό. Χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ υπερήφανος που τον γνώρισα και που ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να το ξανακάνω και να το ξαναζητήσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2soq43by41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός απάντησε εάν θεωρεί πως επιλέγονται περισσότερο νέοι ηθοποιοί σήμερα: «Υπάρχει μία τάση προς τους νέους, το νέο αίμα», δήλωσε και έπειτα σχολίασε το γεγονός πως ζητούν πλέον να μάθουν πόσους followers έχει κάθε ηθοποιός πριν τον πάρουν σε μία δουλειά, εκφράζοντας τη διαφωνία του. «Τι είναι αυτοί; Πού τους βρήκαμε;», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άρης Λεμπεσόπουλος μίλησε για το κίνημα MeToo και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου: «Οι προσωπικές σχέσεις βοηθούσαν πάντα στο επάγγελμα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην μπούμε τώρα και σε άλλα επαγγέλματα, αφήστε, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Απλώς, δυστυχώς, φαίνεται το δικό μας επάγγελμα. “Αυτόν καταδικάστε τον, τσακίστε τον, φάτε τον, γιατί φαίνεται, είναι ηθοποιός”. Οι άλλοι δεν φαίνονται, έχουν την κάλυψη της επιστήμης τους», είπε.