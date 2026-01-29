Η αναφορά της Σοφίας Μουτίδου στην απώλεια της μητέρας της.

Ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε η Σοφία Μουτίδου στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη, προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», του Alpha.

Όπως φάνηκε στο σχετικό απόσπασμα η ηθοποιός παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ενώ αναφέρθηκε στις ενοχές που βίωσε όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, αλλά και στον λόγο που την οδήγησε στην λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.

Η αναφορά της Σοφίας Μουτίδου στην μητέρα της

Όσον αφορά την απώλεια, η Σοφία Μουτίδου ανέφερε: «Ένιωθα ότι η μαμά μου πέθανε επειδή εγώ δεν έκανα κάτι. Πάντα όταν χάνεις κάποιον βρίσκεις ένα ποσοστό ευθύνης, λες ότι κάτι δεν έκανες καλά, ή νιώθεις μια ενοχή. Εννοείται ότι έμπλεξα με τη θρησκεία εκεί. Προσευχήθηκα, φόρεσα σταυρούς, έκανα τάματα, πήγα σε μοναστήρια».

Και συνέχισε για να εξηγήσει τον λόγο που την οδήγησε στα αντικαταθλιπτικά χάπια, κάνοντας σαφές πως δεν διαγνώστηκε ποτέ με την κατάθλιψη: «Πριν εγκαταλείψω τη θρησκεία ως απάγκιο ψυχής, την εμπιστεύτηκα πολύ. Είχα κάνει ένα «κονέ» με τον Θεό, τότε μου άρεσε ένας παντρεμένος, και του είχα πει ότι δεν θα ξανά ερωτευτώ παντρεμένο. Μου άρεσε οπτικά ένας παντρεμένος και έλεγα ότι αυτό ήταν που αρρώστησε τη μητέρα μου… Δεν είχα κατάθλιψη, αυτό που με οδήγησε στα αντικαταθλιπτικά ήταν οι πανικοί… Με κατάθλιψη δεν διαγνώστηκα ποτέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0y84cgtlm1?integrationId=40599y14juihe6ly}