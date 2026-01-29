Ο Θανάσης Πάτρας μίλησε για το on – air τηλεφώνημα και την παρεξήγηση με τον Πάνο Κατσαρίδη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου ο Θανάσης Πάτρας, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια τον ρώτησε για το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν δύο μέρες στον αέρα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία», όταν ο Θανάσης Πάτρας, δέχτηκε ένα μήνυμα από τον Πάνο Κατσαρίδη, τον δημοσιογράφο από το πλατό του «Πρωινό».

Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση, ο παρουσιαστής του ΟΡΕΝ, αναφέρθηκε στο περιστατικό και έκανε σαφές πως αρχικά δεν είχε καταλάβει ότι είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση, καθώς η συγκεκριμένη θεματολογία της εκπομπής είχε χιουμοριστική χροιά.

«Τίποτα δεν έγινε... Δεν είμαστε φίλοι με τον Πάνο. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει χιούμορ. Παίζαμε ένα βίντεο που η αναπαραγωγή ήταν πιστή αναπαραγωγή του Πρωινού. Του κάναμε πλάκα γιατί προφανώς και ομολογουμένως είναι πολύ καλός στη θεατρική του δραστηριότητα. Μου έστειλε ένα μήνυμα και νόμιζα ότι τρολάρει και τον παίρνω τηλέφωνο και κατάλαβα ότι ήταν πειραγμένος. Του λέω «Με βλέπεις;» και μου λέει «Όχι μου έστειλαν μήνυμα». Αυτά συμβαίνουν, δεν έγινε ούτε εξαπίνης, ούτε για να τον εκθέσουμε. Θεωρώ ότι δεν κατάλαβε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας.

Και συνέχισε για να εξηγήσει: «Άμα τα έχεις ακούσει εκείνη την ώρα και δεν έχεις δει τι έχει προηγηθεί, λες ότι τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί ειπώθηκε αυτό. Το θέμα είναι ότι αποσπασματικά δεν βγαίνει κανένα νόημα. Άκου τι λέει ο άλλος. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι τοξικός, δεν λες κακίες, δεν είσαι πονηρός, δεν έχεις κόντρες, δεν μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις με ποιον θα κάνω πλάκα σήμερα, ποιον θα φθείρω σήμερα, ποιανού επαγγελματική υπόληψη θα προσβάλλω…».

