Βαθύτατα συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και των γυναικών στα Τρίκαλα.

Λίγα λουλούδια άφησε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο γήπεδο της Τούμπας. Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε τόσο στους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, όσο και στις 5 γυναίκες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

«Σε αυτόν εδώ τον τόπο τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια αυτά και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές, όταν η ομάδα τους νικούσε» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης- που επισκέφθηκε την Τούμπα μαζί με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο- και συνέχισε: «Πήγαιναν στη Γαλλία με την ελπίδα ότι η ομάδα τους θα επέστρεφε νικήτρια. Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη. Στη Ρουμανία, εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς, τους φίλους, όλη τη Βόρεια Ελλάδα και το πανελλήνιο.

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν μάθαμε το τι συνέβη, συγκλονιστήκαμε. Συλλυπούμαι από τη θέση αυτή τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους τους, την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχει ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη.

Αιωνία η μνήμη των θυμάτων. Αυτοί που πεθαίνουν μεταβαίνουν στην άλλη ζωή, όμως ο ανθρώπινος πόνος είναι δυσβάσταχτος.

Δεν θα πω περισσότερα. Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραΰνουν τον ανθρώπινο πόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή των Τριών Ιεραρχών, μετά τη λειτουργία, θα κάνω τρισάγιο στη μνήμη των παλικαριών και στη μνήμη των πέντε βιοπαλαιστριών.

Ήρθα για ευχάριστους λόγους, αλλά η επίσκεψή μου συνέπεσε με αυτό εδώ το γεγονός».

{https://www.youtube.com/watch?v=7etURD1B9Gs}

{https://www.youtube.com/watch?v=Q-uDdSt1WtQ}

Στο χειρουργείο λόγω επιπλοκής ο ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ

Σημειώνεται ότι απόψε μπήκε στο χειρουργείο ο ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή επτά ανθρώπων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν επιπλοκή, σε νέα μαγνητική τομογραφία που υποβλήθηκε ο ένας τραυματίας και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα, αναφέρει σε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για αυτό τον λόγο, το ΕΚΑΒ θα παραλάβει αύριο, Πέμπτη, τους άλλους δύο τραυματίες, ενώ η επιστροφή του τρίτου θα κριθεί από την εξέλιξη της κατάστασής του, σύμφωνα με τον υπουργό. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 χρονών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην πατρίδα μας. Το υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2016572536494989475}

Στις 08:30 πρωί της Πέμπτης, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ελευσίνα με προορισμό την Τιμισοάρα, προκειμένου να επαναπατριστούν οι δύο, τελικά, από τους τρεις τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI