Είναι κάτι που η συνηθισμένη εκπαίδευση δεν μπορεί να κάνει.

Οι άνθρωποι που αυτο-εκπαιδεύτηκαν μέσα από την περιέργεια, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μαθητών και δημιουργών.

Δεν έμειναν στην κλασική διαδρομή των τάξεων, των εξετάσεων και των τυπικών προγραμμάτων σπουδών. Αντίθετα, οδηγήθηκαν από μια εσωτερική ανάγκη να κατανοήσουν τον κόσμο. Η μάθησή τους ξεκίνησε συχνά από μια απλή ερώτηση: «Γιατί συμβαίνει αυτό;» ή «Πώς λειτουργεί;». Αυτή η ερώτηση έγινε το καύσιμο για μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης γνώσης.

Η περιέργεια λειτουργεί διαφορετικά από τη δομημένη εκπαίδευση. Στο σχολείο, η γνώση συχνά παρουσιάζεται σε προκαθορισμένες ενότητες, με συγκεκριμένη σειρά και ρυθμό. Ο αυτοδίδακτος, όμως, δεν δεσμεύεται από αυτά τα όρια. Μπορεί να βουτήξει βαθιά σε ένα θέμα που τον συναρπάζει, να πηδήξει από κλάδο σε κλάδο, να συνδέσει ιδέες που τυπικά ανήκουν σε διαφορετικά πεδία. Αυτή η ελευθερία δημιουργεί έναν τρόπο σκέψης πιο ευέλικτο και πιο διαισθητικό.

Γι’ αυτό και οι αυτοδίδακτοι συχνά προσεγγίζουν τα προβλήματα με τρόπο θεμελιωδώς διαφορετικό. Δεν βασίζονται μόνο σε έτοιμες μεθόδους ή τυποποιημένες λύσεις. Αντί να ρωτούν «ποια είναι η σωστή διαδικασία;», τείνουν να ρωτούν «ποια είναι η πραγματική φύση του προβλήματος;». Αναλύουν την κατάσταση από την αρχή, σπάζοντας τις παραδοχές που ίσως θεωρούνται αυτονόητες μέσα στην επίσημη εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες αλλά δημιουργικές λύσεις.

Η αυτομόρφωση επίσης, καλλιεργεί μια βαθύτερη σχέση με τη γνώση. Όταν κάποιος μαθαίνει επειδή θέλει πραγματικά να καταλάβει κάτι, η διαδικασία γίνεται προσωπική. Η αποτυχία δεν είναι απλώς ένας κακός βαθμός αλλά μέρος της εξερεύνησης. Το λάθος μετατρέπεται σε εργαλείο κατανόησης. Έτσι, η μάθηση γίνεται πιο ανθεκτική και πιο ουσιαστική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η επίσημη εκπαίδευση δεν έχει αξία. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια προσφέρουν δομή, κοινή βάση γνώσεων και πρόσβαση σε δασκάλους και πόρους. Ωστόσο, η περιέργεια παραμένει κάτι που δεν μπορεί να επιβληθεί από έξω. Είναι μια εσωτερική δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο να ψάξει πέρα από το πρόγραμμα σπουδών.

Οι αυτοδίδακτοι άνθρωποι μας υπενθυμίζουν ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στους τοίχους μιας τάξης. Μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε: σε ένα βιβλίο, σε ένα πείραμα, σε μια απορία που δεν αφήνει το μυαλό να ησυχάσει. Και συχνά, ακριβώς επειδή δεν ακολουθούν τον συνηθισμένο δρόμο, είναι εκείνοι που βρίσκουν νέους τρόπους να βλέπουμε και να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου.

Πηγή geediting.com