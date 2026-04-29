Δεν ήταν παραμελημένα. Δεν ήταν χωρίς επίβλεψη επειδή κανείς δεν νοιαζόταν. Ήταν χωρίς επίβλεψη επειδή αυτό ήταν η παιδική ηλικία.

Η μητέρα μου μεγάλωσε στην Αυστραλία, σε αγροτική περιοχή, τη δεκαετία του '70. Μου έχει πει ιστορίες για καλοκαίρια που ακούγονται, στα αυτιά των σημερινών ανθρώπων, σχεδόν απίστευτα ελεύθερα. Έξω μετά το πρωινό, πίσω στο σπίτι για δείπνο. Χωρίς τηλέφωνο. Χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς ενήλικα που να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Μόνο μια γειτονιά με παιδιά, μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα εξοχής και ένα ολόκληρο σαββατοκύριακο, χωρίς δραστηριότητες, για να το περνάνε όπως θέλουν τα ίδια τα παιδιά.

Το σκέφτομαι αυτό όταν παρακολουθώ την κόρη μου να βιώνει μια παιδική ηλικία που δεν μοιάζει καθόλου με αυτό. Πιο δομημένη, πιο ελεγχόμενη, πιο προγραμματισμένη. Ασφαλέστερη βέβαια και με όρια. Και αναρωτιέμαι μερικές φορές τι χτίζεται μέσα της και τι μπορεί να λείπει.

Η έρευνα για το τι πραγματικά έκανε το αδόμητο παιχνίδι

Ο εξελικτικός ψυχολόγος του Κολλεγίου της Βοστώνης, Πίτερ Γκρέι, έχει αφιερώσει την καριέρα του μελετώντας την παρακμή του ελεύθερου παιχνιδιού και το κόστος που έχει αυτή η παρακμή στα παιδιά. Σε μια ευρέως αναφερόμενη εργασία σχετικά με την παρακμή του παιχνιδιού και την άνοδο της ψυχοπαθολογίας στα παιδιά και τους εφήβους , που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Play , ο Γκρέι καταγράφει μια σταθερή μείωση των ευκαιριών των παιδιών για αυτοκατευθυνόμενη, μη επιβλεπόμενη δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1960 περίπου, ακολουθώντας σχεδόν τέλεια μια σταθερή αύξηση του παιδικού άγχους, της κατάθλιψης και των συναισθημάτων αδυναμίας.

Το ελεύθερο παιχνίδι, είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα παιδιά μαθαίνουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να διαπραγματεύονται με άλλους ανθρώπους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να βιώνουν συνέπειες και να αναπτύσσουν αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν εσωτερικό κέντρο ελέγχου, δηλαδή την αίσθηση ότι οι πράξεις τους έχουν πραγματική επίδραση στον κόσμο γύρω μας. Όταν τα παιδιά θέτουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού και τους επιβάλλουν μεταξύ τους, όταν διαχειρίζονται συγκρούσεις χωρίς να παρεμβαίνει ένας ενήλικας, για να τις κρίνει, όταν βαριούνται και πρέπει να βρουν τον δικό τους τρόπο να ξεφύγουν από την πλήξη, χτίζουν κάτι που καμία δομημένη δραστηριότητα δεν μπορεί να χτίσει για αυτά.

Η μελέτη

Η Jean Twenge και οι συνάδελφοί της στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο διεξήγαγαν μια μεγάλη μετα-ανάλυση που εξέταζε πώς μεταβλήθηκε η αίσθηση προσωπικού ελέγχου των παιδιών κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο Personality and Social Psychology Review , είναι έντονα. Μεταξύ 1960 και 2002, οι νέοι Αμερικανοί μετατοπίστηκαν δραματικά προς έναν εξωτερικό τόπο ελέγχου, που σημαίνει ότι πίστευαν όλο και περισσότερο ότι η ζωή τους διαμορφωνόταν από δυνάμεις έξω από αυτούς και όχι από τις δικές τους επιλογές και προσπάθειες. Μέχρι το 2002, ο μέσος νέος ήταν περισσότερο εξωτερικά προσανατολισμένος από το ογδόντα τοις εκατό των νέων στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Αυτή δεν είναι μια μικρή αλλαγή. Είναι μια γενεαλογική αλλαγή στον τρόπο .Όταν μεγαλώνεις πιστεύοντας ότι ο κόσμος δρα πάνω σου και όχι το αντίστροφο, δεν υιοθετείς απλώς μια φιλοσοφική θέση. Αναπτύσσεις μια σχέση με την αδυναμία. Και η αδυναμία, όπως θα σου πει οποιοσδήποτε ψυχολόγος, είναι μια από τις πιο αξιόπιστες οδούς προς την κατάθλιψη.

Τα παιδιά της δεκαετίας του '70 δεν το ανέπτυσσαν αυτό. Ήταν εκεί έξω, δημιουργούσαν προβλήματα, μπλέκονταν σε μπελάδες, τα τακτοποιούσαν, έβγαζαν άσχημα συμβάντα, μαλώνανε για τους κανόνες, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι τους άρεσε και τι όχι, εντελώς με τους δικούς τους όρους. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Αυτή ήταν η δουλειά.

Γιατί ο προγραμματισμός της παιδικής ηλικίας άλλαξε τα πάντα

Η αλλαγή δεν συνέβη επειδή οι γονείς σταμάτησαν να νοιάζονται. Συνέβη, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι γονείς άρχισαν να νοιάζονται περισσότερο, ή τουλάχιστον με μεγαλύτερη αγωνία. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια έγιναν πιο αυστηρές. Οι γειτονιές έγιναν πιο απομονωμένες. Το σχολικό σύστημα εντάθηκε. Και κάπου στα τέλη της δεκαετίας του '70 και με επιτάχυνση κατά τη δεκαετία του '80, επικράτησε η ιδέα ότι μια παραγωγική παιδική ηλικία ήταν μια προγραμματισμένη παιδική ηλικία. Το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις για ένα παιδί ήταν να γεμίζεις τον χρόνο του μέσα από οργανωμένες ασκήσεις.

Αυτό που έκανε αυτό, ψυχολογικά, ήταν να μεταφέρει την κυριότητα της παιδικής ηλικίας από το παιδί στον ενήλικα. Το παιδί δεν ήταν πλέον ο αρχιτέκτονας των ημερών του. Συμμετείχε σε ημέρες που είχαν σχεδιάσει οι ενήλικες. Και όσο καλοπροαίρετος κι αν ήταν ο σχεδιασμός, αυτή η μεταφορά έχει ένα κόστος. Οι γνωστικοί και συναισθηματικοί μύες που αναπτύσσονται μόνο μέσω της αυτόνομης πλοήγησης στις δικές σας εμπειρίες, την πλήξη, τη σύγκρουση, την αποτυχία, την ανάκαμψη, δεν χτίζονται σε ένα δομημένο περιβάλλον. Δεν μπορούν να εκπαιδευτούν για να υπάρξουν. Απαιτούν πραγματική ελευθερία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνουν τα πράγματα χάλια.

Τι απέκτησε στην πραγματικότητα αυτή η γενιά

Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με αυτό το είδος ελευθερίας συχνά το περιγράφουν με όρους που είναι δύσκολο να διατυπωθούν με ακρίβεια, αλλά που καταλήγουν σε κάτι σαν ιδιοκτησία. Είχαν τον δικό τους χρόνο. Έπαιρναν αποφάσεις για το τι θα έκαναν με τα απογεύματά τους και στη συνέχεια ζούσαν με αυτές τις αποφάσεις. Τακτοποιούσαν τις δικές τους φιλίες, τις δικές τους συγκρούσεις, τα δικά τους δημιουργικά έργα. Κανείς δεν διαχειριζόταν τις εμπειρίες τους.

Αυτό δημιούργησε κάτι. Δημιούργησε την αίσθηση ότι ήταν ικανοί να διαχειριστούν οτιδήποτε παρουσιαζόταν μέσα στη μέρα. Δημιούργησε άνεση, μέσω της αβεβαιότητας και της πλήξης. Δημιούργησε αυτό που αποκαλείται εσωτερικό κέντρο ελέγχου, την ήσυχη, θεμελιώδη πεποίθηση ότι οι επιλογές σας έχουν σημασία και ότι έχετε κάποια πραγματική ικανότητα να διαμορφώνετε τις δικές σας συνθήκες.

Τα παιδικά χρόνια της δεκαετίας του '70 δεν ήταν τέλεια. Πολλές πραγματικά κακές εμπειρίες συνέβησαν υπό το πρόσχημα της καλοήθους παραμέλησης. Πολλά παιδιά χρειάζονταν περισσότερη υποστήριξη από όση έπαιρναν. Η ελευθερία που για κάποιους έμοιαζε απελευθερωτική ήταν πραγματικά τρομακτική για άλλους.

Η γενιά που λερώθηκε, μπήκε σε μπελάδες, τα τακτοποίησε μόνη της και γύρισε σπίτι, πραγματοποίησε ακριβώς το έργο για το οποίο είχε σχεδιαστεί η παιδική ηλικία.

Πηγή: spacedaily.com