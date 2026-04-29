Ο συμβολισμός πίσω από τις «5» υπογραφές - Στο στόχαστρο «δημογραφικό» και «απευθείας αναθέσεις» - Η απάντηση του πρωθυπουργού.

Το εσωκομματικό πάρτι ξεκίνησε με το αντάρτικο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών οι οποίοι πυροβόλησαν για αρχή το επιτελικό κράτος και το Μαξίμου. Απευθύνοντας βαριές κατηγορίες για «υπερσυγκέντρωση» της εξουσίας, «δυσλειτουργίες», «παραφωνίες» και «αρρυθμίες», «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς», «υποβάθμιση» των βουλευτών και «κλειστά κέντρα» στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις.

«Εμείς χτυπάμε καμπανάκι προτού μας χτυπήσουν τις καμπάνες οι ψηφοφόροι μας στις εκλογές» λένε με μία φωνή όσοι υπόγραψαν την ανοικτή επιστολή στα ΝΕΑ. Πρόκειται για τους βουλευτές της Ν.Δ. Ανδρέα Κατσανιώτη, Γ. Οικονόμου, Θ. Ζεμπίλη, Ξ. Μπαραλιάκο και Γ. Παππά. Και έπεται η συνέχεια.

«Χτυπάμε καμπανάκι προτού να είναι αργά»

Είναι φανερό ότι οι «γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση αρμενίζει στραβά και θέλουν από τώρα να προστατευτούν έναντι των ψηφοφόρων τους. «Όταν θα μας λένε εσείς τι κάνατε όταν βλέπατε τα στραβά, εμείς τι θα λέμε; Πρέπει από τώρα να δείξουμε στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους μας ότι υπάρχει και άλλη Ν.Δ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τους συγκρατήσουμε» λένε και υποστηρίζουν ότι η ίδια η κυβέρνηση θα έπρεπε να ενσωματώσει τις διαφορετικές φωνές αν θέλει να ξαναδεί την εκλογική συσπείρωση της να ανεβαίνει.

Κομψά διατυπωμένη αλλά σκληρή η επιστολή των «5»

Το κείμενο της επιστολής ήταν κομψά γραμμένα αλλά περιείχε σκληρό περιεχόμενο. Με σαφείς προειδοποιήσεις ως προς τις κόκκινες γραμμές που θέτει πλέον η Κ.Ο.

«Τα προνόμια του Πρωθυπουργού και τα καθήκοντα των βουλευτών περιγράφονται θεσμικά. Οι βουλευτές συγκροτούν την πλειοψηφία που δίνει δύναμη στον πρωθυπουργό και τον κρατά ισχυρό» έγραψαν οι «5» καθιστώντας σαφές ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην συνοχή της κυβέρνησης τον έχουν οι ίδιοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πιο βαριά φράση αυτήν που επέλεξαν ΟΙ «5» για να κλείσουν την επιστολή τους κηρύσσοντας τον πόλεμο στο Μαξίμου.

«Οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να υπηρετούν το όποιο επιτελείο. Υπάρχουν για να υπερασπίζονται το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, νομοθετώντας και ελέγχοντας την εκτελεστική εξουσία».

Στα... χαρακώματα βουλευτές - εξωκοινοβουλευτικοί

Και κάπως έτσι, βουλευτές και εξωκοινοβουλευτικοί βρέθηκαν στα ..χαρακώματα. Με τα πρώτα σκάγια να βρίσκουν τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του για το «πελατειακό κράτος».

Ο πρωθυπουργός - που κατά τα άλλα βρήκε «κομψή» την επιστολή των «5» -στήριξε αργά το απόγευμα από το Ναύπλιο τόσο τον Άκη Σκέρτσο όσο και τους υπόλοιπους εξωκοινοβουλευτικούς συνεργάτες του.

«Όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι στην Ν.Δ. είμαστε μία ομάδα» είπε.

Στήριξε το επιτελικό κράτος

Προφανώς η προσπάθεια του Κ. Μητσοτάκη είναι να κλείσει τον ασκό του Αιόλου που άνοιξε η άρση ασυλίας των 13 κυβερνητικών βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και το ερώτημα είναι: Η προσπάθεια κινείται προς την κατεύθυνση της αυτοκριτικής και των αλλαγών ή απλώς αποσκοπεί στην τιθάσευση της Κ.Ο. που σήκωσε αίφνης μπαϊράκι;

Στο βάθος του «αντάρτικου» ο πρωθυπουργός

O πληροφορίες του Dnews κατατείνουν ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει κατά νου να κάνει τις αλλαγές που του επισημαίνουν οι βουλευτές του. Τουλάχιστον όχι ως προς το επιτελικό κράτος. Μάλλον είναι αποφασισμένος να στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους θεωρώντας ότι κάθε εχθρική κίνηση προς αυτούς στοχεύει στο βάθος και τον ίδιο.

Το «γαλάζιο» μέτωπο έτσι όπως άνοιξε και την στιγμή που άνοιξε δεν προμηνύει καλά ξεμπερδέματα. Διότι στην τελική ευθεία για τις εκλογές υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που δεν περιμένουν κάτι πλέον από την κυβέρνηση. Που δεν τους συγκινεί ούτε η πιθανή υπουργοποίηση τους σε μία κυβέρνηση «που φθίνει», όπως λένε.

Ο συμβολισμός πίσω από τις «5» υπογραφές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το αντάρτικο των «5» είναι η αρχή. Θα υπάρξουν και νέα εσωκομματικά χτυπήματα από αντίστοιχες Ομάδες των «5» με την ίδια ή με διαφορετική σύνθεση.

Το νούμερο «5» δεν είναι τυχαίο. Σηματοδοτεί υπολογίσιμο αριθμό βουλευτών με τη Ν.Δ. να διαθέτει 156 βουλευτές και ταυτόχρονα τους θωρακίζει από την κατηγορία της «αποστασίας» αφού ακόμη κι αν τους διαγράψουν η κυβέρνηση δεν πέφτει..

Αυτή καθ’ αυτή η σύλληψη των κυβερνητικών βουλευτών αναδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης. Στην πιο κρίσιμη προεκλογική μάχη της Ν.Δ. και στην πιο αδύναμη φάση της οργανωτικά.

Τα οργανωτικά κενά

Το κενό που αφήνει η απουσία Γραμματέα στο κόμμα μετά την παραίτηση του Κ. Σκρέκα, η αποδυνάμωση του Μαξίμου μετά και την απουσία του Γ. Μυλωνάκη που ακόμη δίνει μάχη για την ζωή του και η έλλειψη ικανών κοινοβουλευτικών «αμορτισέρ» ώστε να κατευνάζεται η όποια δυσθυμία των βουλευτών, είναι κακοί σύμβουλοι.

Τώρα ακόμη κι αν όλοι στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι έρχονται και νέα «αντάρτικα» δεν μπορούν στην πράξη να τα αποτρέψουν.

Στο στόχαστρο «δημογραφικό» και «απευθείας αναθέσεις»

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα τα επόμενα χτυπήματα θα είναι αμιγώς πάνω σε συγκεκριμένες πολιτικές. Σύντομα θα υπάρξει ηχηρή παρέμβαση για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στο δημογραφικό. Ενώ γαλάζιοι βουλευτές θα ζητήσουν επίσημα εξηγήσεις για το που πήγε 1,5 δις ευρώ που δόθηκε με απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες συμβούλων. Και πάει λέγοντας.

«Λαϊκή δεξιά» VS «εκσυγχρονιστών»

Η μάχη ανάμεσα στους εκφραστές της λαϊκής δεξιάς με τους εξωκοινοβουλευτικούς εκσυγχρονιστές που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται ανελέητη. Με ζητούμενο το ποιος θα εκφράσει τελικά τη Ν.Δ στις εκλογές αλλά και την επομένη των εκλογών στο κόμμα ανάλογα με τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει η Ν.Δ.

Στα χέρια του πρωθυπουργού

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Κ. Μητσοτάκη ο οποίος έχει τουλάχιστον τρεις ευκαιρίες να αποσοβήσει την «γαλάζια» εξέγερση. Σήμερα στην ομιλία του στο υπουργικό Συμβούλιο, στις 7 Μαΐου στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ και στο Συνέδριο του κόμματος στα μέσα Μαΐου.

Εκείνος άλλωστε ως πρωθυπουργός και Προέδρος της Ν.Δ. έχει και το πεπόνι και το μαχαίρι.