«Σε, κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εξωτερικών, οφείλει να τον προστατεύσει από ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον.»

Σφοδρή πολιτική αντίδραση προκάλεσε η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζο, να εξαπολύει δριμεία κριτική, θέτοντας ευθέως ερωτήματα για το περιεχόμενο των δηλώσεων του.

Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εμφανίστηκε ως ο μοναδικός Έλληνας ηγέτης που έθεσε στην Τουρκία το ζήτημα του casus belli, αφήνοντας αιχμές για ιστορική ανακρίβεια και επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων.

Όπως σημείωσε «Ο κ. Κ. Μητσοτάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση, επεφύλαξε στον εαυτό του τον ρόλο του μόνου Έλληνα Πρωθυπουργού που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του casus belli, «εξ όσων γνωρίζει».

Αυτό πάλι που η Ιστορία γνωρίζει, είναι ότι ήδη από τον Ιανουάριο 2011, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έθεσε με κατηγορηματικό τόνο το σύνολο της τουρκικής προκλητικότητας και ιδίως το θέμα του casus belli, παρουσία του Τούρκου Προέδρου Τ. Ερντογάν και ενώπιον του συνόλου των πρέσβεων της γειτονικής χώρας, στο Ερζερούμ. Η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού είναι προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας; Μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν. Σε, κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εξωτερικών, αφού ολοκληρώσει τη διαρρύθμιση λόγω υπερπληθυσμού υφυπουργών, οφείλει να τον προστατεύσει από ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον.»