Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok – «Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά».

«Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις», τονίζει σε νέο του βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καυτηριάζει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, όπως αποτυπώνοναι στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:

Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.

Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.

Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.

Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7652632016499870998}