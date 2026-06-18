«Θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την κόντρα που ξέσπασε χθες με τον Χάρη Δούκα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου – μετά την κόντρα που ξέσπασε χθες με τον Χάρη Δούκα – μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

«Ο Τσίπρας θα πάρει 4-5 από τον ΣΥΡΙΖΑ»

«Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Απ’ αυτούς που βλέπετε

τα 3/4 δεν θα τα πάρει. Άντε να πάρει τον Φάμμελο, τη Γεροβασίλη, τον Ζαχαριάδη, 4-5 θα πάρει, γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελλοθάνατοι γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Το έχουν καταλάβει. Όταν γίνουν εκλογές τελειώνει η καριέρα του Νίκου Παππά, της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη. Όλοι αυτοί τελείωσαν, δεν θα ξαναβγούν», είπε ο υπουργός Υγείας.

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«Αργά πια για τα δάκρυα της Διαμαντοπούλου»

«Την Άννα Διαμαντοπούλου και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα που βρίσκεται στο πρόσφατο συνέδριο πέρασε η «γραμμή» του κ. Δούκα που ζήτησε να πάρουν απόφαση συνεδριακή ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστούν με τη ΝΔ. Ενώ διέψευδαν την πρόταση στα κανάλια την πρόταση Δούκα, αυτή πέρασε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την κόντρα που ξέσπασε χθες με τον δήμαρχο Αθηναίων και πρόσθεσε: «Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, γιατί δεν μπορεί να πει κάτι εφόσον το συνέδριο πήρε την απόφαση η οποία είναι ότι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη. Άρα είναι λίγο αργά γι’ αυτά που λέει. Αυτά έπρεπε να τα πει πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».

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«Ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει πολιτικά»

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υπάρχει περίπτωση καμία να περάσει τον Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει πολιτικά στην πραγματικότητα. Δυο δρόμους έχει η ζωή για τον Ανδρουλάκη: ή θα τον φάνε προ των εκλογών οι δικοί του. Αν πέσει κάτω από το 10%, θα γίνει σκοτωμός εκεί. Δύσκολο να τον φάνε προ των εκλογών, έχει πρόσφατα εκλεγεί, θα θεωρηθεί αποστασία», είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Μόλις χάσει τις εκλογές και βγει τριτοτέταρτος, θα τον φάνε την ημέρα των εκλογών. Δεν τη γλιτώνει, γιατί έχασε την ευκαιρία. Του έδωσε η ζωή μια ευκαιρία: έγινε από το πουθενά, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Είχε 2,5 χρόνια να περάσει πάνω από το 20%. Αν πέρναγε πάνω από το 20%, δε θα μπορούσε ο Τσίπρας να κάνει κόμμα. Θα ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Το κράτησε στο 13%».

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