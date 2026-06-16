Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον θάνατο νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου.

Στο θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλη Μπαβέλλα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μπαβέλλας, το περιστατικό της ανακοπής της νοσηλεύτριας δεν συνδέεται με τους Ρομά και τους συγγενείς τους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η 55χρονη προπηλακίστηκε από τους Ρομά και ότι έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες.

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων σημείωσε ακόμη ότι «είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Αναδημοσιεύοντας τη δήλωση, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως διερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους συγγενείς του παιδιού.

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«Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους μας. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της νοσηλεύτριας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:

«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».