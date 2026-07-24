Συγγενείς και φίλοι με χειροκροτήματα φώναζαν «αθάνατη» γράφοντας τον επίλογο για την Μαίρη Λίντα.

Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα είπαν το πρωί της Παρασκευής συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της.

Η φωνή της ταυτίστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Η μεγάλη καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη και μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.

Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς η Μαίρη Λίντα διέμενε εκεί από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί στον ίδιο χώρο η κηδεία της.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της, Ευαγγελία, βρέθηκε στον ναό για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, δεχόμενη τη συμπαράσταση συγγενών, φίλων και συνεργατών. Η οικογένεια της εκλιπούσας είχε απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να ενισχύσουν οικονομικά το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε με αγάπη τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

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«Ένας άνθρωπος που ζούσε για το τραγούδι»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησαν άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά την Μαίρη Λίντα και συνεργάστηκαν μαζί της, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα μιας ερμηνεύτριας που παρέμεινε μέχρι το τέλος αφοσιωμένη στη μουσική.

Η Λουκίλα Καρρέρ, σύζυγος του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα, την αποχαιρέτησε θυμίζοντας τη μακρόχρονη φιλία τους:

«Με τη Μαίρη μας συνέδεε μια φιλία ετών. Γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω… Θυμάμαι εδώ, στο γηροκομείο, στο τελευταίο της σπίτι, την έχω σε πολλά βίντεο να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο "βάλ’ το αυτό στον Μίμη, να δει, το λέω σωστά;" και "πάρε με σε μία συναυλία να πω δύο τραγούδια και φέρε με πίσω πάλι". Δεν ήταν απλώς γεννημένη τραγουδίστρια, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από το τραγούδι. Την αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε και εκείνη. Να είναι ελαφρύ το χώμα».

Από την πλευρά του, ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Χανιάς αναφέρθηκε στη στενή σχέση που ανέπτυξε μαζί της, αλλά και στην τελευταία της ηχογράφηση, το τραγούδι «Υποσχέσεις» το 2019. Όπως αποκάλυψε, η ίδια είχε εκφράσει την αίσθηση πως ίσως επρόκειτο για την τελευταία φορά που θα βρισκόταν στο στούντιο, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στη συγκεκριμένη συνεργασία.

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Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Λουκίλα Καρρέρ, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Κώστας Βενετσάνος και πλήθος ακόμη ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού και της δημόσιας ζωής.

Στεφάνια απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου Αθηνών, η Χαρούλα Αλεξίου και η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού.

Μετά την ακολουθία, η σορός οδηγήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την ταφή, ολοκληρώνοντας το τελευταίο ταξίδι μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας, που με τη φωνή, το ήθος και τη διακριτικότητά της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.