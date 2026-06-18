Υπέρ της Άννας ο Μανώλης Χριστοδουλάκης- Αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας ο Νίκος Ανδρουλάκης- Κάτω από το χαλί κρύβει η Χαριλάου Τρικούπη τα προβλήματα.

Μια πληγή που δεν λέει να κλείσει είναι για το ΠΑΣΟΚ οι συνεργασίες που θα προκύψουν το βράδυ των εκλογών στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Το ζήτημα είχε ανοίξει πριν λίγες εβδομάδες ο Χάρης Δούκας αναφέροντας τότε στο MEGA πως θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με την ΕΛΑΣ. Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε επικριθεί σφόδρα από την πλειονότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ενώ το θέμα είχε τεθεί και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Δούκα να επιμένει στην άποψή του για προοδευτικές συνεργασίες. Θεωρήθηκε, ωστόσο, ότι το θέμα έληξε με τις αμοιβαίες εξηγήσεις και τον κ. Ανδρουλάκη να ζητάει από όλους να προβάλλουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να μην ασχολούνται με σενάρια..

Στον αντίποδα της θέσης του κ. Δούκα και τα ανοίγματα προς τα αριστερά, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου είχε κλείσει το μάτι προς τα δεξιά, αναφέροντας ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που απέρριπτε οποιαδήποτε συνεργασία με το κυβερνών κόμμα το δεσμεύει ως και το βράδυ των εκλογών. Από εκεί και πέρα ο κ. Παπανδρέου άφηνε (Action24) όλα τα σενάρια ανοιχτά. Και η αλήθεια είναι πως ο ευρωβουλευτής δεν εισέπραξε τις ίδιες αντιδράσεις με αυτές που που είχαν προκληθεί από την τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων.

Χθες το πρωί η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε (OPEN) για την δήλωση που είχε κάνει ο κ. Δούκας σε σχέση με τον κ. Τσίπρα. Η ίδια απάντησε με πολύ σκληρό τρόπο, χαρακτηρίζοντας γελοία οποιαδήποτε συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και καταστροφικό για το ΠΑΣΟΚ να μπει από τώρα σε μια τέτοια κουβέντα. Στην πραγματικότητα η πρώην υπουργός φάνηκε ότι δεν απαντούσε μόνο στον κ. Δούκα αλλά και σε οποιοδήποτε, άρα και στον Νίκο Παπανδρέου, ανοίγει το θέμα της επόμενης μέρας των εκλογών. Ο δήμαρχος Αθηναίων από την Ιταλία που βρισκόταν εξέλαβε ως προσβλητικές για το πρόσωπό του τις σχετικές αναφορές της κυρίας Διαμαντοπούλου και επικαλούμενος ένας μέρος από τα όσα είπε για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, της έκανε σφοδρότατη επίθεση: «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Είναι απορίας άξιο πως μετά από αυτή την ανάρτηση-απάντηση του κ. Δούκα, ο τελευταίος θα μπορέσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με την κυρία Διαμαντοπούλου. Πάντως η αμηχανία της Χαριλάου Τρικούπη είναι εμφανής, εξ ου και η αδυναμία της να σβήσει εγκαίρως τη φωτιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια άμεση αντίδραση. Χθες αργά το βράδυ υπήρξε μια διαρροή από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να μπαίνει στην ουσία και να παίρνει θέση: «Αντί για δημόσιες ανούσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία που αναζητά λύσεις αναμένει από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ που είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες του», ήταν το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο πλευρό της Άννας Διαμαντοπούλου, πάντως, τάχθηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ιδίως για τα όσα ανέφερε η πρώην υπουργός για την κυβέρνηση. Ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε (Action24) πως η κυρία Διαμαντοπούλου άσκησε ουσιαστική κριτική στην κυβέρνηση, από τη στιγμή που, όπως είπε, τα δημοσιονομικά στοιχεία μπορεί να είναι καλά, όμως μόνο το 20% τα απολαμβάνει ενώ το υπόλοιπο 80% των Ελλήνων είναι στο περιθώριο. Και για τον. Χριστοδουλάκη είναι λάθος η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

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Όπως και να έχει, είναι σαφές πως με κάθε ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε ένα σπιράλ εσωστρέφειας, το οποίο επιτείνεται από τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, απόρροια και της διαφαινόμενης εδραίωσης της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση. Από την άλλη, τα προαναφερθέντα δείχνουν όχι μόνο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα «δυο ψυχές», αλλά και πως είναι αδύναμο το αφήγημά του για το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας και τι κυβέρνηση θέλει να γίνει το βράδυ των εκλογών. Και όσο αυτό θα μπαίνει κάτω από το χαλί, τόσο θα δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις. Απλώς η σύγκρουση Δούκα-Διαμαντοπούλου φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια...