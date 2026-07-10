Προβλέπεται και η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Θεσμοθετείται ειδικό τέλος πιστοποίησης για τα παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Το ειδικό τέλος πιστοποίησης καταβάλλεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) κατά την υποβολή αίτησης και αφορά στην πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας των παραρτημάτων και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Το τέλος ανέρχεται:

σε 15.000 ευρώ για την πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας,

σε 12. 000 ευρώ για κάθε δια ζώσης πιστοποίηση προγράμματος σπουδών,

σε 6.000 ευρώ για κάθε εξ αποστάσεως πιστοποίηση προγράμματος σπουδών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των παραρτημάτων Ν.Π.Π.Ε., διασφαλίζει τη βιώσιμη λειτουργία της διαδικασίας πιστοποίησης και επιβεβαιώνει ότι όλοι οι πάροχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αξιολογούνται με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΘ.Α.Α.Ε.