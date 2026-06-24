Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της γιατί δρομολογείται η ίδρυση πολλών νέων ιδιωτικών νομικών σχολών χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη σκοπιμότητας των σχολών αυτών, χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητα των νομικών σπουδών που θα παρέχουν και με την εξαίρεση των Δικηγορικών Συλλόγων από τα αρμόδια θεσμικά όργανα στα οποία πέρυσι συμμετείχαν.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει χαρακτηριστικά «Η αναντιστοιχία μεταξύ της ίδρυσης νέων νομικών σχολών και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας θα επιτείνει με τρόπο

εκρηκτικό τα προβλήματα υπερπληθωρισμού που αντιμετωπίζει το δικηγορικό επάγγελμα και βεβαίως γεννά έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα ιδιαιτέρως της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, η οποία βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη εθνικά περιοχή.

Όπως με συνέπεια υποστηρίζει η Ολομέλεια ήδη από το χρόνο συζήτησης της ίδρυσης τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα, δεν νοείται ίδρυση νομικής σχολής χωρίς προηγούμενο συνολικό σχεδιασμό και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα. Η αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη στο χώρο των νομικών επιστημών γίνεται ερήμην των Δικηγορικών Συλλόγων και χωρίς τη συμμετοχή μας.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στα θεσμικά όργανα εξέτασης των σχετικών αιτήσεων, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να διασφαλίζουν την ποιότητα των νομικών σπουδών στη χώρα μας που αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά, κατόπιν διαβούλευσης με τους Δικηγορικούς Συλλόγους, να θεσπιστεί ανώτατο όριο εισακτέων κατ’ έτος για το σύνολο των ιδιωτικών νομικών σχολών που ήδη υφίστανται ή θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον, όπως άλλωστε υφίσταται αντίστοιχο όριο και για τις δημόσιες νομικές σχολές.

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Το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής στην επιχειρούμενη προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας νέων ιδιωτικών νομικών σχολών που θα έχει δραματικές αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων και στην ασφάλεια δικαίου.»