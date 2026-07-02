Όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ για τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του Λυκείου και τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Κριτική στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Λυκείου και τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Όπως επισημαίνει το κόμμα, η επιτροπή συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ωστόσο, πέντε μήνες μετά, δεν έχουν παρουσιαστεί οι προτάσεις της, ενώ ,όπως υποστηρίζει, οι σχετικές ανακοινώσεις συνοδεύονται από συνεχείς αναβολές.

Η ΕΛΑΣ σχολιάζει επίσης τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης, μέσω της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους γονείς και μαθητές, εκφράζοντας την άποψη ότι η διαδικασία ξεκινά χωρίς να έχει προηγηθεί η δημοσιοποίηση συγκεκριμένης πρότασης προς συζήτηση.

Παράλληλα, αναφέρεται σε πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που κάνουν λόγο για συνυπολογισμό της βαθμολογίας και των τριών τάξεων του Λυκείου μέσω εξετάσεων με Τράπεζα Θεμάτων, παράλληλα με τη διατήρηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τότε αναμένεται να αυξηθεί η εξεταστική πίεση στους μαθητές, αλλά και το κόστος για τις οικογένειες, λόγω της ενίσχυσης της παραπαιδείας.

Καταλήγοντας, η ΕΛΑΣ ανακοινώνει ότι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα τη δική της πρόταση για την αναβάθμιση του Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Όπως σημειώνει, η πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με εκπαιδευτικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και τα πολιτικά κόμματα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την εκπαίδευση.

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Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ

«Τον Φεβρουάριο (12.02.2026), ιδρύθηκε με απόφαση της Υπουργού Παιδείας η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, αποτελούμενη από 106 άτομα, με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και τη θέσπιση Εθνικού Απολυτηρίου. Έκτοτε, παρακολουθούμε μια επικοινωνιακή καταιγίδα ανακοινώσεων που προαναγγέλλουν την ανακοίνωση των προτάσεων η οποία συνεχώς αναβάλλεται.

Σήμερα, πέντε μήνες μετά, προβάλλεται ως επίτευγμα και σημαντικό βήμα, που έπρεπε να ενημερωθεί ο πρωθυπουργός γι’αυτό, η διαμόρφωση πλατφόρμας μέσω της οποίας θα διεξαχθεί διαβούλευση στην οποία θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους γονείς και μαθητές/τριες για μια πρόταση την οποία ουδείς γνωρίζει.

Η προχειρότητα με την οποία χειρίζεται η ΝΔ ένα τόσο κρίσιμο θέμα είναι χαρακτηριστική της σημασίας που προσδίδει στη δημόσια εκπαίδευση. Αν μάλιστα αληθεύουν οι διαρροές, οι οποίες εμφανίζουν ως πρόταση για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τον υπολογισμό της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου μέσα από εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων και ταυτόχρονα τη διατήρηση των πανελλαδικών εξετάσεων, καταλαβαίνουμε όλοι και όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής. Η αύξηση των εξετάσεων και της πίεσης από μικρότερες ηλικίες, αλλά και η γιγάντωση της παραπαιδείας δεν θα επιφέρουν απλώς μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στις οικογένειες αλλά θα διογκώσουν την ήδη υψηλή συναισθηματική ένταση των εφήβων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ψυχική υγεία των νέων.

Η ΕΛ.Α.Σ. με αίσθημα ευθύνης για την κρισιμότητα του θέματος, θα παρουσιάσει σύντομα την πρότασή της για τον τρόπο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση και την αναβάθμιση του Λυκείου, ενώ παράλληλα, θα θέσει σε διαβούλευση την πρόταση, και θα συνεργαστεί για την τελική διαμόρφωσή της, με τους φορείς των εκπαιδευτικών αλλά και με άλλους φορείς, καθώς και με τα κόμματα.»