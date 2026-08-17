Πώς κινούνται Μαξίμου, ΕΛ.Α.Σ, ΠΑΣΟΚ και Σαμαράς, ποια κόμματα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής.

Με...ημιαργία ξεκινάει αυτή η εβδομάδα για κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, με πλήρη απασχόληση η επόμενη. Η τελική προεκλογική χρονιά ξεκινάει- και θα είναι...μαραθώνιος!

ΜΑΞΙΜΟΥ: Η κυβέρνηση ρίχνει όλο το βάρος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ ελπίζοντας, έστω και αν αυτές αποδώσουν σε βάθος χρόνου, ότι θα κατορθώσει να πλησιάσει στις δημοσκοπήσεις το 30%. Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται στις μετρήσεις, αλλά έχει απωλέσει την απόλυτη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που ο πρωθυπουργός εγκατέλειψε τις σκέψεις για εκλογές το φθινόπωρο, η ΝΔ απείχε από τον εκλογικό της στόχο. Η αυτοδυναμία ούτως ή άλλως μάλλον αποτελεί ένα μακρινό όνειρο, το εκλογικό ποσοστό όμως της πρώτης Κυριακής θα κρίνει πολλά ενόψει της αναμέτρησης σε δεύτερη κάλπη, εφόσον το ΠΑΣΟΚ θα αρνηθεί, που θα αρνηθεί, την πρόταση για κυβέρνηση συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Το Μαξίμου εκτιμά ότι μέχρι τις κάλπες «θα εξαντλήσει» την κατακερματισμένη αντιπολίτευση, όμως και η ίδια έχει μπροστά της απρόβλεπτες καταστάσεις. Όπως πχ οι διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τον Περσικό και την κατάσταση στην οικονομία, αλλά και οι δίκες που αναμένονται με πρώτη την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στα τέλη Σεπτεμβρίου για το εάν θα υπάρξει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

ΕΛ.Α.Σ: Δεν χωρά αμφιβολία πως η πορεία της ΕΛ.Α.Σ. στέφτηκε με σχεδόν απόλυτη επιτυχία: Δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις πως θα αποτελεί συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ (τον έχει άλλωστε απέναντί της και πολλά στελέχη να αναμένουν στα "θεωρεία"), ενώ πέτυχε να "καθαρίσει" τη «μάχη για τη δεύτερη θέση» με το ΠΑΣΟΚ και να αποτελεί τον εν δυνάμει αντίπαλο της ΝΔ. Στόχος της διπλής επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ (2 και 9 Σεπτεμβρίου) είναι ένα πειστικό εναλλακτικό οικονομικό πρόγραμμα αλλά και τα καθαρά πολιτικά μηνύματα που θα πρέπει να εκπέμψει μέσω της συνέντευξής του. Στοίχημα της ΕΛ.Α.Σ. αν θα κατορθώσει να γράψει «2» μπροστά στις δημοσκοπήσεις προς τα τέλη του φθινοπώρου ώστε να δείξει πως αποτελεί προοπτικά τον εναλλακτικό πόλο στη ΝΔ. Στα μείζονα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η έλλειψη οργανωτικής δομής του κόμματος, η ενσωμάτωση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η δημιουργία ισχυρής ηγετικής ομάδας και η συγκρότηση ισχυρών ψηφοδελτίων στην επαρχία όπου υστερεί έναντι της Χαριλάου Τρικούπη.

ΠΑΣΟΚ: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μπροστά του τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδίως εάν το φθινόπωρο δεν κατορθώσει να βγει δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις -και πολύ περισσότερο εάν η «ψαλίδα» με την ΕΛ.Α.Σ. ανοίξει: Ο στόχος «πρώτο κόμμα στις εκλογές έστω και με μια ψήφο» γυρίζει ήδη μπούμερανγκ, ενώ η συνεδριακή απόφαση για "καμία κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό" διχάζει τη Χαριλάου Τρικούπη πριν καν έρθει το βράδυ του ανοίγματος στην κάλπη.

Ο δε διμέτωπος αγώνας -που στην ουσία είναι μονομέτωπος και ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη- με τον Αλέξη Τσίπρα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» γύρω από το ΠΑΣΟΚ ώστε να περιορίσει τις διαρροές προς την ΕΛ.Α.Σ. Όπως όλα δείχνουν πάντως και παρά τις «μουρμούρες» και την γκρίνια στο εσωτερικό του κόμματος δημοσίως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με το ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στο βράδυ των εκλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ: Αυτή τη στιγμή και ανεξαρτήτως του τι λέγεται δημοσίως αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώς για το ποσοστό που θα αποσπάσει από το νυν κυβερνών κόμμα αλλά και γιατί θα εμποδίσει «γαλάζιους» ψηφοφόρους που κινούνται πλέον στο χώρο των αναποφάσιστων να επιστρέψουν στη ΝΔ. Πολύ περισσότερο που ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα την επόμενη μέρα της πρώτης κάλπης, προσφερόμενος να συμβάλλει σε κυβερνητική λύση με τη ΝΔ αλλά με όρο να είναι τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργός.

Οι σταθεροί, οι προβληματικοί και όσοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής

Η Ελληνική Λύση δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι το φαβορί για την τέταρτη θέση στις πρώτες εκλογές -για μας προσωπικά θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μην υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Σε περίπτωση δε κυβερνητικού αδιεξόδου και αναλόγως των ποσοστών της ΝΔ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί παντελώς ως ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος όσο και αν τόσο ο ίδιος όσο και ο Κ. Μητσοτάκης το αποκλείουν. Σταθερό δε αναμένεται και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να αποτελεί δυνατό όπλο του.

Ενδιαφέρον έχει πού θα καθίσει τελικά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καθώς υπάρχουν πολιτικοί επιστήμονες που εκφράζουν την άποψη πως μπορεί ακόμα στις κάλπες να διεκδικεί την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση! Είναι δε σαφές πως το κόμμα Σαμαρά θα κερδίζει τόσο από την Ελληνική Λύση όσο και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Προβλήματα που αισιοδοξεί ότι θα τα ξεπεράσει εμφανίζει και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Δύσκολη αναμένεται να είναι για τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού η Βουλή, όπως -σε λιγότερο βαθμό- και για τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, κόμματα τα οποία στον ένα ή τον άλλο βαθμό θα διεμβολίσει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός. Στο χώρο αυτό μάλιστα δεν πρέπει να αποκλείονται και συνεργασίες πριν την κάλπη.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)