Η ηθοποιός δεν έκρυψε πως θα προτιμούσε να μπορεί να απολαμβάνει χωρίς περιορισμούς τα αγαπημένα της φαγητά.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διατροφή της, αλλά και στις διατροφικές συνήθειες που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως πλέον χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με όσα καταναλώνει, καθώς έχει παρατηρήσει αλλαγές στο βάρος της τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν, η αλλαγή στον μεταβολισμό της συνδέεται με πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον θυρεοειδή.

«Είμαι αναγκασμένη να προσέχω τη διατροφή μου»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δεν έκρυψε πως θα προτιμούσε να μπορεί να απολαμβάνει χωρίς περιορισμούς τα αγαπημένα της φαγητά, ωστόσο, όπως εξήγησε, η διατήρηση του βάρους της την έχει οδηγήσει σε πιο αυστηρές επιλογές.

«Προσέχω τη διατροφή μου, θα ήθελα να μην την προσέχω. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι αναγκασμένη να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν μου αρέσει και γι’ αυτό δεν τα τρώω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός έχει επιλέξει να περιορίσει σημαντικά τρόφιμα που θεωρεί ότι επηρεάζουν τη διατροφή της, έχοντας ως βασικό στόχο να ελέγχει το βάρος της.

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Στο πλαίσιο αυτό, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει αποκαλύψει ότι έχει αποκλείσει από το καθημερινό της διαιτολόγιο το λευκό αλεύρι και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό.

Παράλληλα, προτιμά να μαγειρεύει η ίδια στο σπίτι, ώστε να γνωρίζει τα υλικά που χρησιμοποιεί και να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στις επιλογές της. Στη διατροφή της έχουν θέση τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία καταναλώνει σε σημαντική ποσότητα.

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