Καταγράφηκε σε βίντεο να ουρλιάζει και να φωνάζει στα παιδιά.

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, όπου ένα βίντεο με τη διευθύντρια να φωνάζει σε παιδιά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές προχώρησαν στη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ παράλληλα έχει αποφασιστεί η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τον χώρο του νηπιαγωγείου.

Στο υλικό, η διευθύντρια εμφανίζεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο ύφος στα παιδιά, με ορισμένες από τις εκφράσεις που ακούγονται να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!».

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Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές προχώρησαν στην έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη διερεύνηση του περιστατικού.

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Επίθεση στη διευθύντρια

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια δέχθηκε επίθεση στον χώρο του σχολείου από άτομα που φέρεται να συνδέονται με παιδιά του νηπιαγωγείου.

Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Σε εξέλιξη η ΕΔΕ

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Την ίδια ώρα, ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, καταδίκασε την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας και ανέφερε ότι έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο περιφερειακός διευθυντής τόνισε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη» σημείωσε, υπενθυμίζοντας πως «η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον» και αναφέρθηκε στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, που τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα, «όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή». Αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο, όπως επισημαίνεται, παραμένει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού, ενώ εκφράζονται ευχές για ταχεία ανάρρωση στην τραυματία εκπαιδευτικό.