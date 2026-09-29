Προς το παρόν τα σταθερά επιτόκια παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Αντιμέτωποι με ακριβότερα στεγαστικά δάνεια ενδέχεται να βρεθούν το επόμενο διάστημα όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν σπίτι, καθώς η άνοδος των επιτοκίων αρχίζει να ασκεί πιέσεις και στα σταθερά επιτόκια. Το ενδεχόμενο ανατιμήσεων γίνεται ακόμη πιο ισχυρό εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για μία ακόμη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έως το τέλος του έτους.

Προς το παρόν, πάντως, τα σταθερά επιτόκια παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Για μικρές περιόδους σταθερής χρέωσης ξεκινούν περίπου από το 2,90% για τρία χρόνια, ενώ για όσους θέλουν να «κλειδώσουν» τη δόση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούν να φτάσουν έως το 4,70% για 30 χρόνια. Τα κυμαινόμενα επιτόκια βρίσκονται κοντά στο 4,50%.

Πώς επηρεάζεται η δόση

Αυτό σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται σήμερα σε αναζήτηση κατοικίας και χρειάζονται τραπεζική χρηματοδότηση καλούνται να υπολογίσουν προσεκτικά όχι μόνο την τιμή του ακινήτου, αλλά και το κόστος του χρήματος. Ακόμη και μια σχετικά μικρή μεταβολή του επιτοκίου μπορεί, σε ένα στεγαστικό διάρκειας 20 ή 30 ετών, να ανεβάσει τη μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο δανειολήπτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν αυτή την περίοδο τα προγράμματα πρώτης κατοικίας, όπου προσφέρονται επιτόκια χαμηλότερα κατά 10% έως 25% σε σχέση με τα συμβατικά στεγαστικά. Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται σταθερό επιτόκιο κοντά στο 2,5% για τα πρώτα χρόνια και στη συνέχεια μετάβαση σε κυμαινόμενο, συνδεδεμένο με το Euribor.

Αύξηση στη ζήτηση για στεγαστικά

Η ζήτηση για στεγαστικά παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάκαμψη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συμβάσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, έναντι 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 91%, με το ποσό του επταμήνου να πλησιάζει ήδη το σύνολο του 2025.

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Στα συγκεκριμένα στοιχεία, ωστόσο, περιλαμβάνονται και επαναδιαπραγματεύσεις υφιστάμενων ενήμερων δανείων, οι οποίες υπολογίζεται ότι προσθέτουν περίπου 300 έως 400 εκατ. ευρώ.

Παρά την επιστροφή του ενδιαφέροντος, η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να καλύπτει μικρό μέρος της αγοράς ακινήτων. Μόλις περίπου μία στις δέκα αγοραπωλησίες πραγματοποιείται με τραπεζικό δάνειο. Για όσους, όμως, χρειάζονται χρηματοδότηση για να αποκτήσουν σπίτι, το επόμενο διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μια νέα άνοδος των επιτοκίων μπορεί να κάνει την αγορά κατοικίας ακόμη ακριβότερη.