Μια οικογένεια αποκατέστησε περισσότερα από 600 εκτάρια του Ατλαντικού Δάσους και κατάφερε να επιστρέψει ο τάπιρος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Πριν από 25 χρόνια, μια οικογένεια αποφάσισε να μεταμορφώσει μια πρώην κτηνοτροφική περιοχή στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: φύτεψαν 840.000 δέντρα και κατάφεραν να αποκαταστήσουν περισσότερα από 600 εκτάρια του Ατλαντικού Δάσους. Η επίδραση ήταν τόσο μεγάλη που ένα είδος που ήταν εξαφανισμένο για περισσότερο από έναν αιώνα επέστρεψε για να κατοικήσει ξανά στην περιοχή.

Το έργο γεννήθηκε από τον Νίκολας και τη Ρακέλ Λοκ, οι οποίοι το 2001 ίδρυσαν το Οικολογικό Καταφύγιο Guapiaçu (REGUA) στον δήμο Κατσοέιρας ντε Μακακού. Η ιδιοκτησία, που ανήκε στην οικογένεια Λοκ για γενιές, είχε υποστεί δεκαετίες αγροκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και αποψίλωσης.

Πώς έγινε η αποκατάσταση του δάσους και η επιστροφή της πανίδας

Με την πάροδο των ετών, το REGUA αφιερώθηκε στην ανάκτηση των υποβαθμισμένων περιοχών μέσω της φύτευσης ιθαγενών ειδών. Σύμφωνα με το World Land Trust, ο οργανισμός έφτασε να φυτέψει 840.000 δέντρα σε πρώην βοσκοτόπους, γεγονός που επέτρεψε την αποκατάσταση περίπου 607 εκταρίων δάσους και τη σύνδεση μεμονωμένων νησίδων βλάστησης.

Η ανάκαμψη του περιβάλλοντος δεν άλλαξε μόνο το τοπίο: μεταμόρφωσε επίσης την άγρια ζωή. Οι αποκατεστημένοι υγρότοποι έγιναν ξανά καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη. Το καταφύγιο κατέγραψε εκατοντάδες είδη πουλιών και μια μεγάλη ποικιλία ζώων, χάρη στην αποκατάσταση του βιοτόπου.

Η επιστροφή του τάπιρου έπειτα από 100 χρόνια

Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα ήταν η επιστροφή του τάπιρου της Νότιας Αμερικής (anta sudamericana), ενός θηλαστικού που είχε εξαφανιστεί από την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο για πάνω από 100 χρόνια. Η τελευταία καταγραφή χρονολογούνταν από το 1914, στο Εθνικό Πάρκο Serra dos Órgãos, και η εξαφάνισή του συνδεόταν με το κυνήγι και την απώλεια βιοτόπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το 2017, το REGUA και το πρόγραμμα Refauna, μαζί με ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ρίο ντε Τζανέιρο, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα για την επανεισαγωγή του είδους. Εκείνη τη χρονιά, τα πρώτα τρία άτομα απελευθερώθηκαν στο καταφύγιο.

Η διαδικασία επανεισαγωγής συνεχίστηκε και τα ζώα κατάφεραν να αναπαραχθούν στη φύση. Έως το 2025, το REGUA ανέφερε ότι είχαν ήδη γεννηθεί οκτώ μικρά εντός του καταφυγίου, ένα βασικό βήμα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πληθυσμού που θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Ατλαντικού Δάσους.

Έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως οικογενειακό εγχείρημα για την ανάκτηση του δάσους κατέληξε να αλλάξει πλήρως το τοπικό οικοσύστημα: 840.000 δέντρα που φυτεύτηκαν, περισσότερα από 600 εκτάρια που αποκαταστάθηκαν και η επιστροφή ενός είδους που απουσίαζε για έναν αιώνα είναι το αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης του Οικολογικού Καταφυγίου Guapiaçu.

Πηγή: canal26.com