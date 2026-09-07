Δεν είναι μόνο τα πουλιά που ωφελούνται, νέα μελέτη δείχνει ότι το τάισμα και η παρατήρησή τους συνδέονται με περισσότερη χαρά, ηρεμία και απόκτηση νοήματος

Μπορεί να το κάνετε σχεδόν μηχανικά. Γεμίζετε την ταΐστρα, ρίχνετε λίγο σπόρο και λίγα λεπτά αργότερα στέκεστε στο παράθυρο παρακολουθώντας τα πουλιά να έρχονται και να φεύγουν. Κι όμως, αυτή η απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να βοηθά τα πουλιά να βρουν τροφή.

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι το τάισμα και η παρατήρηση άγριων πουλιών συνδέονται με καλύτερη ψυχική ευεξία, καθώς οι άνθρωποι αναφέρουν περισσότερη χαρά, ηρεμία, ευγνωμοσύνη, ενδιαφέρον και αίσθηση ότι κάνουν κάτι με νόημα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Virginia Tech και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ambio. Οι ερευνητές μελέτησαν ανθρώπους στις ΗΠΑ και τον Καναδά που συμμετείχαν στο Project FeederWatch, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι πολίτες καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους από πουλιά που επισκέπτονται τις ταΐστρες τους.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά την εξάμηνη περίοδο παρατήρησης και κλήθηκαν να περιγράψουν πώς τους επηρέασε η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: Το 95% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το τάισμα και η παρατήρηση των πουλιών είχαν θετική επίδραση στην ευεξία του. Για σύγκριση, μόλις 55% δήλωσε ότι άλλα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή του κατά την ίδια περίοδο είχαν θετική επίδραση.

Γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα;

Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους η επαφή με τα πουλιά φαίνεται να επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους.

Ο πρώτος είναι γιατί μας προσφέρει χαρά και ηρεμία. Το πιο συχνό στοιχείο που ανέφεραν οι συμμετέχοντες ήταν τα θετικά συναισθήματα. Η παρατήρηση των πουλιών συνδέθηκε με χαρά, ευγνωμοσύνη, ελπίδα και ηρεμία. Για ορισμένους ανθρώπους, μάλιστα, το να παρακολουθούν τα πουλιά αποτέλεσε έναν τρόπο να αποσπάσουν την προσοχή τους από το άγχος και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Κάποιοι ανέφεραν ότι η δραστηριότητα τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, όπως μια ασθένεια ή την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

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Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κρατά το μυαλό μας απασχολημένο. Η παρατήρηση των πουλιών μπορεί να γίνει ένα μικρό καθημερινό «χόμπι». Ποιο πουλί εμφανίστηκε σήμερα; Είναι το ίδιο με αυτό που είδαμε χθες; Ποιο είδος είναι; Τι συμπεριφορά έχει; Αυτές οι ερωτήσεις δημιουργούν περιέργεια και ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αναγνώρισης διαφορετικών ειδών.

Με άλλα λόγια, η ταΐστρα μπορεί να γίνει ένα μικρό παράθυρο προς έναν ολόκληρο κόσμο που βρίσκεται κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μας. Και τέλος, μας δίνει την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι σημαντικό. Για κάποιους συμμετέχοντες, το τάισμα των πουλιών είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ένιωθαν ότι βοηθούν τα πουλιά, ενώ άλλοι θεωρούσαν σημαντική τη συμμετοχή τους στην επιστημονική έρευνα μέσω του Project FeederWatch.

Άλλοι πάλι περιέγραψαν την παρατήρηση των πουλιών ως έναν τρόπο να αισθάνονται πιο κοντά στη φύση ή να μοιράζονται μια κοινή δραστηριότητα με μέλη της οικογένειάς τους. Έτσι, μια τόσο απλή συνήθεια μπορεί να προσφέρει κάτι που συχνά λείπει από την πολυάσχολη καθημερινότητα, την αίσθηση σύνδεσης και απόκτησης νοήματος.

Πώς μπορούμε να ταΐζουμε τα πουλιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Όσοι επιλέγουν να έχουν ταΐστρες μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους ακολουθώντας ορισμένες βασικές πρακτικές.

Καθαρίζουμε τακτικά τις ταΐστρες, ώστε να περιορίζεται η εξάπλωση ασθενειών.

Κρατάμε τις γάτες μέσα στο σπίτι, καθώς αποτελούν σημαντική απειλή για τα άγρια πουλιά.

Κάνουμε τα παράθυρα πιο ασφαλή για τα πουλιά, χρησιμοποιώντας κατάλληλες σημάνσεις ή άλλα μέτρα που μειώνουν τις συγκρούσεις.

Ακολουθούμε τις οδηγίες ειδικών οργανισμών και προγραμμάτων παρατήρησης πουλιών για υπεύθυνο τάισμα.

Η ερευνήτρια Kelley Langhans, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, υπογραμμίζει ότι όσοι θέλουν να ταΐζουν πουλιά μπορούν να ενημερωθούν για τις σωστές πρακτικές από το Project FeederWatch και άλλους ειδικούς.