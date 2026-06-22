Όταν οι νεαροί γλάροι... βιάζονται να φύγουν από τους γονείς τους.

Τα τελευταία χρόνια, που οι γλάροι έχουν «εγκατασταθεί» σε μεγάλες πόλεις, τέτοια εποχή παρατηρείται ένα φαινόμενο. Και είναι εύκολο να παρέμβουμε για να βοηθήσουμε τα πτηνά.

Η ΑΝΙΜΑ, σε ανάρτηση επισημαίνει πως από τον Πειραιά, τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα, έως τη Σόλωνος, την Πατησίων και τα Σεπόλια, νεαροί γλάροι κάνουν την εμφάνισή τους σε πεζοδρόμια ή ακάλυπτους και «φωνάζουν» τους γονείς τους.

Σε περίπτωση που το πτηνό είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, μπορούμε να βοηθήσουμε το… άτακτο μικρό. Το πιάνουμε με 1-2 μεγάλες πετσέτες και το ανεβάζουμε στην ταράτσα προκειμένου να το βρουν οι γονείς τους.

Εναλλακτικά, αναφέρει η ΑΝΙΜΑ, σε περίπτωση που το πτηνό είναι αρκετά μεγάλο και βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα, μπορούμε να το αφήσουμε στην παραλία.

Η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ για τους γλάρους

Τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε όλες τις συνοικές του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο... αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω, στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν. 'Ισως να σκέπτονται κι όλας «πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας».

Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνοί και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα και να περσυλλέξουμε το άτακτο μικρό.

Η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: Αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα (ίσως χρειαστούν δύο για να το στριμώξουν) και ανεβάστε το στη ταράτσα να το βρούν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία.

Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρτε το στην ΑΝΙΜΑ. Είμαστε επτά μέρες την εβδομάδα ανοιχτά ακριβώς για αυτό.

Κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα…

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«Βουλιάζει» η ΑΝΙΜΑ από νεοσσούς και νεογνά

Πρόσφατα, η ΑΝΙΜΑ ανέφερε ότι «βουλιάζει» από νεοσσούς και νεογνά, ενώ μέσω των social media έχει αναρτήσει μερικά από τα πτηνά που περιθάλπει αυτή την περίοδο.

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