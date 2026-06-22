Την ώρα που η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον καύσωνα, η Ελλάδα απολαμβάνει πιο ανεκτές θερμοκρασίες χάρη στους βοριάδες.

Η έντονη ζέστη που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, σε αντίθεση με τις πιο ανεκτές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, οφείλεται στην ίδια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ένας ισχυρός θερμικός θόλος πάνω από τη δυτική πλευρά της ηπείρου εγκλωβίζει τη ζέστη, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη δημιουργία βοριάδων στην ανατολική του πλευρά, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Ο θερμικός θόλος που παγιδεύει τη ζέστη

Όλα ξεκινούν όταν πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αρχίζουν να μεταφέρονται προς τη Δυτική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας σχηματίζεται ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, το οποίο λειτουργεί σαν ένα τεράστιο «καπάκι» πάνω από την περιοχή. Πρόκειται για τον λεγόμενο θερμικό θόλο.

Κάτω από αυτό το ατμοσφαιρικό «καπάκι», ο θερμός αέρας δυσκολεύεται να διαφύγει προς τα πάνω, ενώ η ηλιακή ακτινοβολία συνεχίζει να θερμαίνει το έδαφος. Έτσι, η ζέστη εγκλωβίζεται και ενισχύεται σταδιακά, με αποτέλεσμα την εκδήλωση παρατεταμένων και έντονων επεισοδίων καύσωνα.

Πώς η κυκλοφορία του αέρα επηρεάζει όλη την Ευρώπη

Ο θερμικός θόλος δεν επηρεάζει μόνο τις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς από κάτω του. Γύρω από το σύστημα υψηλών πιέσεων ο αέρας κινείται κυκλικά, όπως τα οχήματα γύρω από μια μεγάλη κυκλική πλατεία.

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Στο Βόρειο Ημισφαίριο η κυκλοφορία αυτή γίνεται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Έτσι, στη δυτική πλευρά του συστήματος ο αέρας κινείται προς βορρά, ενώ στην ανατολική πλευρά κατευθύνεται προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Γιατί ενισχύονται οι βοριάδες στην Ελλάδα

Καθώς ο αέρας κατηφορίζει προς το Αιγαίο, δημιουργείται βόρεια ροή στην περιοχή μας. Την ίδια στιγμή, στην Ανατολική Μεσόγειο επικρατεί μια περιοχή σχετικά χαμηλότερων πιέσεων.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων της Δυτικής Ευρώπης και στις χαμηλότερες πιέσεις της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο πιο ισχυροί μπορούν να γίνουν οι βοριάδες. Οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν δροσερότερες αέριες μάζες από βορειότερες περιοχές προς την Ελλάδα, συμβάλλοντας στη διατήρηση πιο ήπιων θερμοκρασιών σε σχέση με εκείνες που καταγράφονται κάτω από τον θερμικό θόλο.

Δύο όψεις του ίδιου καιρικού φαινομένου

Το φαινόμενο μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, όμως είναι απολύτως λογικό από μετεωρολογικής πλευράς. Ο ίδιος αντικυκλώνας που εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη καθορίζει ταυτόχρονα και τη φορά των ανέμων γύρω του.

Έτσι, ενώ οι περιοχές κάτω από τον θερμικό θόλο βιώνουν ακραία ζέστη λόγω του εγκλωβισμού του θερμού αέρα, στην ανατολική πλευρά του συστήματος αναπτύσσονται βόρειοι άνεμοι που μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μάζες προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με λίγα λόγια, ο θερμικός θόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι βοριάδες που επηρεάζουν την Ελλάδα αποτελούν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας: οι πρώτοι εγκλωβίζουν τη ζέστη, ενώ οι δεύτεροι προσφέρουν μια σχετική ανάσα δροσιάς στην περιοχή μας.

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