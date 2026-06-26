Η εξομολόγηση για τον γιο του και την οικογένεια.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και τα όσα είπε δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ο γνωστός ηθοποιός, σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μίλησε για την οικογένεια, τον γιο του, τον Θεό, αλλά και για τις σκοτεινές στιγμές που πέρασε στη ζωή του.

Με λόγια που πραγματικά συγκλονίζουν, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε στις αξίες που θέλει να δώσει στο παιδί του, τονίζοντας πως για εκείνον όλα ξεκινούν από το σπίτι, τη μητέρα και τον πατέρα.

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