Όσα είπε για τη σύζυγο και τον γιο του στο Breakfast@star.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τον γιο του, αλλά και για τη βαθιά του πίστη και τον ρόλο του στη «Γη της Ελιάς» που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας στο Breakfast@star, αναφέρθηκε αρχικά στο παρελθόν του, σημειώνοντας πως παρά τις δυσκολίες, σήμερα επιλέγει να εστιάζει στη χαρά και στη σύνδεση με το παιδί του: «Μπορεί εγώ να μην γνώρισα τους γονείς μου και και και... αλλά δες με, πόσο χαρούμενος είμαι. Δες το, που παίζουμε συνέχεια μπάλα μαζί με το γιο μου. Αυτό κρατάω».

