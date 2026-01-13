Συγκινεί ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης και συγκινητική συνέντευξη.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τους γονείς του σε ηλικία 18 ετών, αφού ο ίδιος μεγάλωσε από 5 χρονών σε ορφανοτροφείο. Μεταξύ άλλων ωστόσο, αναφέρθηκε και στη δική του οικογένεια, και το γιο του, το οποίο θα ήθελε να τον πάει στο μέρος όπου μεγάλωσε.

Όσα ανέφερε ο Θανάσης Βισκαδουράκης

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για τον 9χρονο γιο του, αναφέρει: «Ο γιος μου έγινε 9 χρονών. Νομίζω είναι το ωραιότερο δώρο που μου έχει κάνει η ζωή. Τον ονόμασα Ιερώνυμο, γιατί είμαι δίπλα στον μακαριώτατο από το 1975. Εκείνος με μεγάλωσε από 5 μέχρι 18 ετών…», είπε και συνέχισε:

«Όταν μου είπε ότι μεγαλώνεις στη Θήβα αλλά έχεις γεννηθεί στην Αθήνα, εκεί κατέρρευσε ο κόσμος μου. Τι είναι η Αθήνα; Δεν ήξερα τι ήταν και γιατί να ξέρω; Δεν έχω πει ποτέ μπαμπά και μαμά. Μεγάλωσα στο ορφανοτροφείο, δεν γνώρισα τα αδέρφια μου, εκείνα τα παιδιά ξέρω για αδέρφια μου. Ακόμα και τώρα μου έρχονται στο μυαλό μου. Θέλω να πάω τον γιο μου στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσα. Να δει πώς ήταν μικρός ο Θανασάκης και πώς έφτασε εδώ που μαζί με την Κατερίνα έφερε αυτό το όμορφο παιδί».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του, εξηγώντας πως έχει άλλα τέσσερα αδέρφια, ενώ δεν κατάφερε να γνωρίσει τη μητέρα του:

«Ο μπαμπάς μου έχει φύγει από το '13. Τη μαμά μου δεν τη γνώρισα, ξέρω αυτά που μου είπε η αδερφή μου. Λίγες φορές έχουμε συναντηθεί με την αδερφή μου, τα περισσότερα μου τα έστειλε σε γράμμα. Δεν με ενοχλούσε καθόλου…».

«Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια κωφών και αυτοπαραμυθιαζόμουν για να μη μάθει κανείς ότι περνάω δύσκολα, ότι υποφέρω, ότι δεν έχω οικογένεια. Στο ορφανοτροφείο πήγα στα 4,5-5 και στα 18 συνάντησα τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου. Έχω δύο αδέλφια κωφά και δύο ακούοντα».

«Ο πατέρας μου όσες φορές με άφησε να φάω στο σπίτι του, φορούσε γραβάτα. Δεν έχω κλειδί για το πατρικό μου σπίτι. Ήταν ο Πρόεδρος του πρώτου Σωματείου Κωφών Ελλάδος. Παιδιά ενός κατωτέρου Θεού ο πατέρας μου τα έφερε στην επιφάνεια. Οι κωφοί έχουν προχωρήσει, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Εγώ μπήκα στο ορφανοτροφείο 4,5 χρονών και 18 χρονών πήγα στην οικογένειά μου. Εγώ τότε ζούσα λίγο δύσκολα σε έναν δύσκολο χώρο, ήμουν ένα παιδί απομονωμένο, και περίμενα να γυρίσουν τα υπόλοιπα παιδιά από το σχολείο για να κάνω παρέα. Ήταν ένα είδος τιμωρίας. Εγώ έπρεπε να φάω για να επιβιώσω, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πολύ δύσκολα… Ήμουν ένα παιδί που δεν είχα διαβάσει ποτέ, αγράμματος. Δεν ρώτησα ποτέ τον πατέρα μου γιατί από τα πέντε παιδιά ήμουν εγώ εκείνο που πήγα στο ορφανοτροφείο. Θεωρώ ότι το έκανε εξ’ ανάγκης», είπε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Κλείνοντας μάλιστα, αναφέρθηκε και πάλι στον γιο του συγκινημένος: «Δεν έχω πει ποτέ τη λέξη μπαμπάς στη ζωή μου. Ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα όταν ο γιος μου με είπε μπαμπά. Δεν έκλαψα ούτε στην κηδεία του πατέρα μου. Έκλαψα στον γάμο και στη βάπτιση», τόνισε.

