Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις η Άννα Φόνσου, κατά την διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στην Ζωζώ Σαπουντζάκη και στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της πριν από μερικές ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη, εισήχθη στο νοσοκομείο στις 4 Ιανουαρίου, ενώ το εξιτήριό της το έλαβε το Σάββατο 10 του μηνός.

Η Άννα Φόνσου λοιπόν, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, αποκάλυψε πως την ταλαιπώρησε ένα κρύωμα, σημειώνοντας πως την στεναχωρούν οι φήμες που υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας της.

«Κρύωσε η Ζωζώ. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί και της λέω «θα κρυώσεις εκεί που κάθεσαι». Όχι, όχι, μου έλεγε εκείνη. Ε, κρύωσε, εντάξει, τώρα θα ξαναγυρίσει σπίτι. Δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, πρέπει να τα απλοποιούμε, γιατί το ακούει κι εκείνη και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει. Όποιος έχει κάτι όταν το μαθαίνει, τρελαίνεται, κατάλαβες; Επειδή είναι στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί με τα πόδια της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε και μέσα στο σπίτι της. Θα της περάσουν τα πόδια, ήδη πάνε πολύ καλύτερα. Περπατάει σιγά σιγά, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε όλα».

Στο ίδιο απόσπασμα, η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουτζάκη, Βίνα Ευστρατιάδου, αναφέρεται στην υγεία της λέγοντας: «Η Ζωζώ γύρισε στο σπίτι, πήρε εξιτήριο, είναι πολύ καλά. Έχει δώσει αγωγή ο γιατρός για το σπίτι. Η Ζωζώ, έχει ένα πρόβλημα με το γόνατό της εδώ και πολύ καιρό, οπότε δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Έχει κινητικά προβλήματα. Πάμε έξω με το αναπηρικό καρότσι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnariz8jr7t?integrationId=40599y14juihe6ly}