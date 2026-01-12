Επέστρεψε στο σπίτι της η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Εξιτήριο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη από το νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η ευχάριστη είδηση, έγινε γνωστή σήμερα, το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή, «Το Πρωινό», ενώ φίλη και συνεργάτιδά της, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις η ίδια βρίσκεται πλέον στο σπίτι της και αναρρώνει.

Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη

Όπως λοιπόν αναφέρεται, το εξιτήριο ήρθε το μεσημέρι του Σαββάτου όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της. Φίλη και συνεργάτιδά της μάλιστα, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου και μεταφέρει τα τελευταία νέα σχετικά με την υγεία της, κάνοντας και μία παρατήρηση:

«Πήρε εξιτήριο, είναι καλά, αισιόδοξη. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει και μετά θα βγούμε όλοι έξω να το γιορτάσουμε...».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στο νοσοκομείο ήρθαν πολλοί φίλοι της. Γράψαμε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε αν πέθανε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο. Λένε «πολύ έζησε» κλπ.».

«Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Έτσι θα μιλούσαν αν αυτό αφορούσε τη μαμά τους, τη θεία τους; Η Ζωζώ πρέπει να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmfarlcn3e1?integrationId=40599y14juihe6ly}