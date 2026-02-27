Ο 18χρονος ομολόγησε οτι σκότωσε τον πατέρα του.

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λέρο, που κατέληξε τελικά σε οικογενειακή τραγωδία.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν πατέρας και γιος φέρεται να ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό στον χώρο εργασίας τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λογομαχία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 18χρονος φέρεται να πέταξε βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι του 50χρονου πατέρα του, προκαλώντας του τον θανάσιμο τραυματισμό.

Αρχικά, το περιστατικό παρουσιάστηκε ως ατύχημα. Ο γιος, σε κατάσταση πανικού, φώναζε στους παρευρισκόμενους να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας του είχε χτυπήσει. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο γιος φέρεται να ομολόγησε τι ακριβώς είχε συμβεί, παραδεχόμενος τη συμπλοκή που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό. Στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.