Την δική του μάχη με τον καρκίνο δίνει ο μπαμπάς της Κλέλιας Ρένεση. Η ανάρτηση της ηθοποιού.

Σε μία ξεχωριστή ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου η Κλέλια Ρένεση, μέσω της οποίας αποκαλύπτει την μάχη που δίνει ο πατέρας της με τον καρκίνο, ενώ παράλληλα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία κοινή τους φωτογραφία με τον μπαμπά της, πιθανά μέσα από κάποιο θεραπευτήριο, ενώ τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.

Μέσα από την ανάρτησή της, μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους, μιλώντας για τα μαθήματα ζωής που έχει πάρει μέσα από την περιπέτεια του μπαμπά της. Παράλληλα, Τα σχόλια της δημοσίευσης έχουν κατακλειστεί από ευχές για καλή και γρήγορη ανάρρωση.

«Ψηλά το κεφάλι κ μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό κ δίνονται μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών , και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμογέλα κ πολλά κουράγια από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν απ τον οδοστρωτήρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα κ όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στην συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη! Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! Νίκη οπού έχω ηττηθεί που λέει κ ο ποιητής κ ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές!».

