Άμεσα λύθηκε η υπόθεση δολοφονίας στον Ελαιώνα Θήβας, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 24/2.

Στη σύλληψη ενός ατόμου, Πακιστανικής καταγωγής, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών για την δολοφονία σε βάρος ομοεθνή του και πρόκληση σωματικών βλαβών σε άλλο ένα άτομο, το πρωί της Τετάρτης, 25/2.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε οικία. Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, συνελήφθη ο κατηγορούμενος δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάπραξη ανθρωποκτονίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Για την υπόθεση αναζητείται άλλο ένα άτομο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα δύο θύματα είχαν μεταβεί το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας σε οικία των φερόμενων δραστών στον Ελαιώνα Θηβών. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση με μαχαίρι. Ο 27χρονος υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιήθηκε αυτοψία, καθώς και ενδελεχής έρευνα από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της ίδιας υπηρεσίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό στον Ελαιώνα Θηβών.