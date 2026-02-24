Με τον Τραμπ να απειλεί το Μεξικό, η Σέινμπαουμ θέλησε να δείξει ότι είναι σοβαρή όταν μιλά για την καταστολή της δράσης των καρτέλ ναρκωτικών.

Η δολοφονία του πιο καταζητούμενου ηγέτη καρτέλ της χώρας, του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου την Κυριακή, έχει πυροδοτήσει ένα σπιράλ βίας και χάους.

Ο Οσεγκέρα υπήρξε ηγέτης και συνιδρυτής του ισχυρού Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει επεκτείνει ραγδαία την επιρροή της τα τελευταία χρόνια, εξελισσόμενη σε έναν από τους βασικούς διακινητές μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση έρχεται σε μια κομβική στιγμή για το Μεξικό, καθώς η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον Αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ να πατάξει τη διακίνηση ναρκωτικών.

Έρχεται επίσης λίγους μήνες πριν από τη στιγμή που η μεξικανική πόλη Γουαδαλαχάρα - η οποία συγκλονίστηκε από βία μετά τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών - πρόκειται να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=uwTzM8i2pR4}

Πώς οργανώθηκε η εκτέλεση του «Ελ Μέντσο»

Ύστερα από χρόνια καταδίωξης, οι μεξικανικές δυνάμεις έλαβαν στις 20 Φεβρουαρίου μια συγκεκριμένη πληροφορία για το πού βρισκόταν ο Οσεγκέρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Μεξικό, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, η έρευνα για το δίκτυο του «Ελ Μέντσο» τούς οδήγησε σε ένα πρόσωπο-κλειδί που μπορούσε να τους δώσει πρόσβαση στο κρησφύγετό του - έναν «έμπιστο άνδρα» μιας από τις ερωμένες του Οσεγκέρα.

Την επομένη, η γυναίκα εγκατέλειψε το συγκρότημα του Οσεγκέρα στα περίχωρα της Ταπάλπα, αλλά ο βαρόνος των ναρκωτικών παρέμεινε στο κρησφύγετο με τη φρουρά ασφαλείας του.

Τότε ήταν που άνδρες των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων και της Ειδικής Δύναμης Άμεσης Αντίδρασης της Εθνοφρουράς ανέλαβαν δράση, καταρτίζοντας σχέδιο και εξαπολύοντας επιδρομή μέσα σε 24 ώρες.

Για να αποφευχθεί η πρόκληση υποψιών, η αποστολή εκτελέστηκε κυρίως από χερσαίες δυνάμεις με περιορισμένη εναέρια υποστήριξη από ελικόπτερα, είπε ο Τρεβίγια.

Αρκετές μονάδες του μεξικανικού στρατού βρίσκονταν στο κέντρο της Ταπάλπα το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με ανάλυση του CNN σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μεξικανικά στρατεύματα δημιούργησαν μια περίμετρο γύρω από το συγκρότημα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς αυτό. Καθώς το έκαναν, δέχθηκαν πυρά από υπαρχηγούς του Οσεγκέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=IIwqOtwxzMs}

Χρησιμοποιώντας βίντεο αυτοπτών μαρτύρων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το CNN εντόπισε την πιθανή τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» σε μια δασώδη περιοχή που φιλοξενεί αρκετά μικρά, περιφραγμένα συγκροτήματα λίγο πάνω από τρία μίλια νοτιοδυτικά της Ταπάλπα. Το σημείο, ένα τουριστικό κατάλυμα γνωστό ως Cabañas La Loma, βρίσκεται κοντά στο Tapalpa Country Club, στο τέλος ενός μεγάλου, απομονωμένου δρόμου.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκαν πληροφορίες που βοήθησαν την επιχείρηση, αλλά δεν παρείχαν χερσαίες δυνάμεις.

Βίντεο μαρτύρων, που επαληθεύτηκε από το CNN, δείχνει δεκάδες ένστολους και τεθωρακισμένα οχήματα να προχωρούν ανηφορικά προς το σημείο.

Σε άλλα πλάνα, που τραβήχτηκαν χαμηλότερα στον δρόμο, ακούγονται ριπές αυτόματων όπλων, ενώ τρίτο βίντεο που καταγράφηκε την ίδια ώρα δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Η ανταλλαγή πυρών σκότωσε οκτώ μέλη του καρτέλ και τραυμάτισε δύο στρατιώτες, είπε ο Τρεβίγια.

{https://www.youtube.com/watch?v=zbEFsbF4FAs}

Ο Οσεγκέρα και αρκετοί από τους υπαρχηγούς του διέφυγαν τότε σε κοντινή δασώδη περιοχή, αφήνοντας πίσω μια ομάδα «με μεγάλη ποσότητα όπλων» που συνέχισε να μάχεται.

Μια ομάδα των Ειδικών Δυνάμεων αποσπάστηκε καταδιώκοντας τον Οσεγκέρα, τον οποίο εντόπισαν να κρύβεται σε περιοχή με πυκνή βλάστηση.

Ύστερα από νέα ανταλλαγή πυρών, η ομάδα των Ειδικών Δυνάμεων συνέλαβε τον ηγέτη του καρτέλ και δύο από τους σωματοφύλακές του. Και οι τρεις είχαν τραυματιστεί σοβαρά και κρίθηκε ότι έπρεπε να διακομιστούν αν επρόκειτο να επιβιώσουν, είπε ο Τρεβίγια.

Μαζί με έναν τραυματισμένο στρατιώτη, τα τρία μέλη του καρτέλ επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο που επρόκειτο να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο στην κοντινή πόλη Γουαδαλαχάρα.

Ωστόσο, όταν και οι τρεις πέθαναν κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι αρχές αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία, φοβούμενες βίαιη αντίδραση στη Γουαδαλαχάρα, όπου το καρτέλ έχει ισχυρή παρουσία.

{https://www.youtube.com/watch?v=mjAmOEuOkbQ}

Μεγάλα τμήματα του Μεξικού έχουν βυθιστεί στο χάος

Η είδηση του θανάτου του Οσεγκέρα βύθισε μεγάλα τμήματα του Μεξικού σε κατάσταση χάους, καθώς δυνάμεις του καρτέλ εξαπέλυσαν κύμα εκδικητικής βίας.

Συμμορίες έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα στους δρόμους και ενεπλάκησαν σε ανταλλαγές πυρών με τον στρατό.

Αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς την περιοχή και οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν τους υπηκόους τους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Μέσα στο χάος, 25 μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν.

Τη Δευτέρα, η Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και επιχείρησε να καθησυχάσει τον λαό.

«Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό όλου του Μεξικού. Και αυτό γίνεται», είπε. «Οι άνθρωποι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η κανονικότητα διατηρούνται στη χώρα.»

Πηγή: CNN