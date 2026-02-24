Με το Bumble Bee, η Metlen διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει περισσότερα από 80 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ένα ακόμη σημαντικό υβριδικό έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει η Metlen, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά και τη συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Πρόκειται για το έργο Bumble Bee, συνολικής ισχύος 198 MW, το οποίο υλοποιείται στο Nottinghamshire για λογαριασμό των Cero Generation και Enso Energy.

Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής ισχύος 120 MW, προσφέροντας ταυτόχρονα καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένη ευελιξία στο δίκτυο. Ο υβριδικός του χαρακτήρας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο στον υποσταθμό West Burton 132kV, κοντά στο Doncaster, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των δικτύων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Με την έναρξη λειτουργίας του, το Bumble Bee εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 12.300 κατοικιών σε ηλεκτρική ενέργεια, αποτρέποντας ταυτόχρονα την εκπομπή 13.141 τόνων CO₂ σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με στόχο την προστασία και την ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας ότι η ενεργειακή ανάπτυξη πραγματοποιείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στη συνεργασία της Metlen με τη Cero Generation.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables, Storage & Energy Transition Platform Pillar της Metlen, τόνισε ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που υποστηρίζει τη Cero Generation, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες δυνατότητές της, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία χαρακτήρισε κρίσιμα για την επιτυχή ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως σημείωσε, το έργο Bumble Bee αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ηλιακή ενέργεια μεγάλης κλίμακας, σε συνδυασμό με την αποθήκευση, μπορεί να προσφέρει ανθεκτικές και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το Bumble Bee, η Metlen διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει περισσότερα από 80 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνολικά, τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 2,3 GW φωτοβολταϊκής ισχύος και 1,6 GWh αποθηκευτικής ικανότητας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων καθαρής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.