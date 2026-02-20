Για την αφαίρεση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική σειρά διαδοχής απαιτείται διαβούλευση και συμφωνία από τα άλλα βασίλεια της Κοινοπολιτείας.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου είναι πλέον αντιμέτωπος ένα νέο πρόβλημα καθώς η βρετανική κυβέρνηση σκέφτεται να περάσει νόμο που θα τον βγάζει εκτός της βασιλικής σειράς διαδοχής.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας για την απομάκρυνση του όγδοου στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίντσορ ακολουθεί στη σειρά διαδοχής, πίσω από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά του, και τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά του. Αλλά οποιεσδήποτε αλλαγές στη σειρά διαδοχής θα απαιτήσουν διαβούλευση και συμφωνία με τα άλλα βασίλεια της Κοινοπολιτείας.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά τη χθεσινή σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίντσορ την Πέμπτη. Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Κατηγορείται ότι δημοσιοποίησε στοιχεία στον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο καταδικασμένο για sex trafficking, Τζέφρι Επστάιν, Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορείς. Τέθηκε υπό κράτηση για 12 ώρες, προκειμένου να γίνει έρευνα στο σπίτι του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι ντετέκτιβ συνέχισαν και την Παρασκευή τις έρευνες στο σπίτι του στο Μπέρκσαϊρ.

Μετά τη σύλληψη του Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του» και η αστυνομία έχει «την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξή μας και συνεργασία».

Οι εκκλήσεις για την απομάκρυνση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, από τη σειρά διαδοχής έχουν ενταθεί μετά τη σύλληψή του.

Την ίδια ώρα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε την Παρασκευή ότι προέτρεψε τους εν ενεργεία και πρώην αξιωματικούς βασιλικής προστασίας του Άντριου να «εξετάσουν προσεκτικά εάν είδαν ή άκουσαν οτιδήποτε» θα μπορούσε να είναι σχετικό με την έρευνά τους για τον Επστάιν και τους συνεργάτες του.

